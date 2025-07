De Nederlandse tennisster Suzan Lamens heeft haar beste overwinning van haar carrière geboekt. De 26-jarige debuteert op het masterstoernooi van Montreal, maar weet van geen wijken. Ze versloeg woensdagochtend (Nederlandse tijd) de voor haar sterkste tegenstander ooit. De Braziliaanse Beatriz Haddad Maia moest na drie sets buigen voor de Nederlandse.

Beatriz Haddad Maia was als achttiende geplaatst op het WTA 1000-toernooi en is de nummer 21 van de wereld. Nog nooit had Lamens een speelster verslagen die zo hoog op de ranglijst staat. Mede dankzij haar ijzersterke service zorgde ze voor een stunt door de Braziliaanse uit te schakelen en tijdens haar debuuttoernooi door te stoten naar de derde ronde. Daarmee bereikte ze meteen een mijlpaal.

Mijlpaal Suzan Lamens

Door de punten die een zege in de tweede ronde opleverde, staat Lamens nu virtueel op plek 56 van de wereld, haar hoogste positie tot nu toe. Haar hoogste notering voorafgaand aan de Banque National Open was plaats 61. En het kan alleen nog maar mooier worden voor Lamens, want haar kant van het schema is al veel geplaatste speelsters kwijt. Zo treft ze in de volgende ronde de Chinese Lin Zhu. De nummer 493 van de wereld was zelf verantwoordelijk voor een sensatie door de als twaalfde geplaatste Ekaterina Alexandrova uit te schakelen.

Schema opent zich voor Lamens

Lamens en Zhu weten ook al dat ze in een eventuele achtste finale ook weer een geplaatste speler ontlopen. De als zevende gerankte Jasmine Paolini vloog er al in de tweede ronde uit door haar nederlaag tegen Aoi Ito en ook de als 26ste geplaatste Ashlyn Krueger ligt al uit het masterstoernooi in het Canadese Montreal. Daardoor zitten er tot en met de achtste finales geen geplaatste spelers meer in het deel van Lamens. De weg naar een kwartfinale tegen nummer 1 Coco Gauff ligt dus 'voor het oprapen'.

Veel punten en prijzengeld

De Nederlandse piekt op het juiste moment, want op een WTA 1000-toernooi zijn niet alleen de meeste punten te verdienen voor de wereldranglijst (na de Grand Slams), er ligt ook nog eens een berg prijzengeld te wachten. Ze is met het bereiken van de derde ronde al zeker van ruim 28.000 euro aan prijzengeld. Bij een overwinning op Zhu stijgt dat bedrag al naar ruim 48.000 euro. Eind augustus wacht de laatste Grand Slam van het seizoen. Dan is in New York de US Open.