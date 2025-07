Suzan Lamens heeft zondag in drie sets gewonnen van Polina Kudermetova bij het WTA-toernooi van Montreal. Dat is een groot tennistoernooi (WTA1000) in voorbereiding op de laatste Grand Slam van het jaar: de US Open.

Lamens had in de Canadese stad even nodig om op gang te komen. De Nederlandse toptennisster won de eerste set weliswaar met 6-3 van haar Russische tegenstander, maar kwam wel met 3-1 achter. Kudermetova staat zestigste op de wereldranglijst, Lamens staat acht plekken lager. Daarmee is de speelster uit Berkel en Rodenrijs de hoogst genoteerde Nederlandse.

In de tweede set had Lamens meer moeite met Kudermetova. Ditmaal kwam de Nederlandse met 2-0 voor, maar draaide haar tegenstander het om. De Russische won uiteindelijk met 6-4. In de derde en beslissende set trok Lamens met redelijke eenvoud aan het langste eind: 6-2.

Belangrijk toernooi met veel prijzengeld

Er is nog een lange weg te gaan voor Lamens in Canada. Aangezien er 128 tennissters begonnen aan het hoofdtoernooi, moet zij hierna nog vijf wedstrijden winnen om de finale te bereiken. Haar volgende tegenstander is Beatriz Haddad Maia, de nummer 21 van de wereld. De Braziliaanse is niet aan haar beste periode bezig en werd bijvoorbeeld bij Roland Garros (eerste ronde) en Wimbledon (tweede ronde) al vroegtijdig uitgeschakeld.

Lamens is dankzij haar zege al zeker van 19.705 dollar aan prijzengeld, omgerekend zo'n 16.775 euro. De winnaar van het toernooi gaat met 752.275 dollar naar huis.

Voorbereiding op US Open

De toptennissers van deze wereld maken zich langzaam maar zeker op voor de US Open, die zondag op 24 augustus van start gaat. De Grand Slam wordt op hardcourt gespeeld en om die reden wordt het WTA-toernooi van Montreal - dat op dezelfde ondergrond wordt afgewerkt - voorafgaand aan de US Open georganiseerd.