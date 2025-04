Nederlandse tennisster met bekende familie kan rekenen op bijzondere steun: 'Heel uniek'

Tennisster Demi Schuurs kan tijdens de kwalificaties voor de Billie Jean King Cup (BJKC) met het Nederlandse team rekenen op steun van een bijzondere fan in het publiek. Normaal gesproken ziet ze die vooral via facetime, maar nu wordt ze in levende lijve aangemoedigd.

Schuurs strijdt dit weekend samen met Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Eva Vedder voor Nederland om een plekje in de Finals in de BJKC. Dat doen ze onder leiding van teamcaptain Elise Tamaela. Schuurs kijkt uit naar de kwalificaties in eigen land en zit goed in haar vel. "Op de baan en naast de baan gaat het lekker", zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

De 31-jarige is recent tante geworden. Haar zus Fleau heeft namelijk een kindje gekregen. "Ja, dat is superleuk", vertelt Demi. "Als ik kan ga ik altijd even langs bij mijn kleine nichtje."

Facetimen

Dat lukt echter niet altijd in de drukke sportcarrière van Schuurs. "Ik ben natuurlijk ook heel veel op reis. Dus we facetimen ook veel." Zo kunnen ze toch een mooie band opbouwen. "Ze zegt helaas nog weinig terug. Maar het is leuk om haar te zien."

Bekende broer

De nummer 21 op de wereldranglijst heeft naast zus Fleau ook nog een broer. Die is ook topsporter. Perr Schuurs in namelijk profvoetballer. De 25-jarige verdediger speelde vier jaar bij Ajax en maakte in 2022 de overstap naar Torino in de Serie A.

Tijdens de kwalificaties in Den Haag, waarin Nederland het opneemt tegen Groot-Brittannië en Duitsland, zullen er ook veel bekenden van Schuurs op de tribune zitten. "Mijn familie komt ook kijken. En zelfs mijn nichtje is erbij. Dat is wel heel uniek om dat met hen te kunnen delen. Ze zijn niet bij al mijn wedstrijden. Nu komen er ook vrienden."

Sterke tegenstanders

Nederland kan de steun van het publiek goed gebruiken. Engeland treedt aan met echte toppers, waaronder Katie Boulter (nummer 40 op de wereldranglijst). De nummer één van Duitsland Eva Lys is ook een waardige tegenstander. Zij boekte dit jaar haar eerste WTA 1000-zege in Dubai.

Schuurs bewees zich onlangs al tegen een van de Britse tegenstanders. Samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Asia Muhammad won Schuurs van Olivia Nicholls, die ook in Den Haag in actie komt, en de Slowaakse Tereza Mihalíková. De zege leverde de Nederlandse de dubbeltitel in Indian Wells op.

Nederland speelt de eerste wedstrijd op donderdag 10 april om 13.00 uur tegen Duitsland. Zaterdag neemt de ploeg van captain Elise Tamaëla het op tegen Engeland. De beste van de drie ploegen plaatst zich voor de Finals in november in China.

