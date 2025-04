Toptennisster hoopt op Nederlands feestje na verdriet: 'Dat kan je wel een beetje oppeppen'

Tennisster Suzan Lamens kijkt uit naar de kwalificaties van de Billie Jean King Cup (BJKC) in Den Haag. Nederland neemt het in poulefase op tegen Engeland en Duitsland. Lastige tegenstanders, zeker na een verdrietig besluit.

"Ik heb er superveel zin in", begint Lamens over het landentoernooi tegen Sportnieuws.nl. De kwalificaties vinden plaats op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en zijn dus een thuiswedstrijd voor het Nederlandse team. Dat kan hopelijk een boost geven.

"Ik hoop dat het een Nederlands feestje wordt met het publiek", aldus de 25-jarige. "En dat er veel vrienden en familie komen kijken. Dat is natuurlijk wel uniek." Ze weet al van een aantal dierbaren dat ze erbij zullen zijn. "De kaartjes werden een maand geleden al aangevraagd door iedereen. Dus best veel mensen komen kijken. Sowieso mijn ouders en mijn vriend, dus dat is superleuk."

Sterke tegenstanders

Het Nederlandse team bestaat naast Lamens uit Demi Schuurs en Anouk Koevermans. Ze kunnen de steun van het publiek goed gebruiken. Engeland treedt aan met echte toppers, waaronder Katie Boulter (nummer 40 op de wereldranglijst). De nummer één van Duitsland Eva Lys is ook een waardige tegenstander. Zij boekte dit jaar haar eerste WTA 1000-zege in Dubai.

"Op papier zijn het goede landen en speelsters met een betere ranking", zegt Lamens. "Maar in zo'n landenwedstrijd kan natuurlijk alles gebeuren." Dat was ook zo in Portugal, blikt de nummer 64 van de wereld terug op de kwalificatie van de BJKC vorig jaar.

'Verdrietig'

"Toen had Arantxa Rus net afgezegd en waren wij een beetje verdrietig", vertelt ze. "Maar we kwalificeerden ons toch nog na twee dagen. Dus ik kijk er heel positief naar."

Dit jaar nam Rus hetzelfde besluit. De nummer 88 van de ranking. Zij laat het landentoernooi opnieuw links liggen en focust zich op haar individuele wedstrijden. "Ik heb vertrouwen in ons team", aldus Lamens. "Ondanks dat we misschien niet de allerbeste speelsters hebben en Arantxa zich heeft afgemeld. Ik geloof dat wij ook van sterke tegenstanders kunnen winnen."

Publiek

Zeker met de hulp van de Nederlandse supporters. "Ik denk dat het publiek wel een groot verschil kan maken. Als iemand achter staat of er wat minder lekker in zit dan laat je misschien een beetje de schouders en je koppie hangen. Dan kan het publiek wel een rol spelen om iemand een beetje op te peppen door te schreeuwen of juichen."

Nederland speelt de eerste wedstrijd op donderdag 10 april om 13.00 uur tegen Duitsland. Zaterdag neemt de ploeg van captain Elise Tamaela het op tegen Engeland.