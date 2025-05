Nederlandse tennisster met beroemde vader krijgt slecht nieuws op Roland Garros

Anouk Koevermans hoopte woensdag om weer een stapje dichterbij een enorme mijlpaal in haar carrière te komen. De tennisster had in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros in actie moeten komen, maar dat ging helaas voor haar niet door.

Koevermans maakte eerder dit jaar op de Australian Open haar debuut in de kwalificaties voor een grandslamtoernooi, maar dat liep uit op een drama. De tennisster kreeg in Melbourne een gigantisch pak slaag en werd zelfs getrakteerd op een double bagel. Zo wordt het genoemd als een tennisser met 6-0, 6-0 verliest.

In Parijs wist Koevermans dinsdag tegen de Russische Anastasia Zakharova veel beter partij te geven. Waar haar duel in Melbourne eerder dit jaar in een vloek en een zucht voorbij was, duurde wedstrijd op het Franse gravel heel erg lang. Koevermans moest in de tiebreak van de beslissende set zelfs een matchpoint wegwerken, maar won na 3,5 uur tennis toch.

Regen spelbreker in Parijs

De dochter van oud-tennisser én voormalig Feyenoord-directeur Mark was daardoor een stap dichter bij haar debuut op het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Koevermans moet nog twee rondes winnen om in de voetsporen van haar vader te treden, die vijf keer meedeed aan Roland Garros.

Ze had woensdag de eerste horde kunnen nemen, maar dat liep anders. De Nederlandse zou eigenlijk rond de klok van 14.30 uur in actie komen tegen de Litouwse Justina Mikulskyte. Aan het begin van de middag begon het echter te regenen en dus wist Koevermans dat ze nog even geduld moest hebben voordat ze eindelijk de baan op zou mogen.



Uitstel mogelijk goed nieuws

Het weer in Parijs werd er alleen niet beter op en al snel realiseerde de organisatie zich dat het onmogelijk zou zijn om alle geplande partijen af te werken. Er werd besloten om een groot deel van de wedstrijden uit te stellen naar donderdag en daar zat ook het duel van Koevermans bij.

Koevermas moet dus nog meer geduld hebben, maar misschien is dat juist wel een opsteker voor haar. De Nederlandse heeft tenslotte langer de tijd om te herstellen van de slopende partij die ze dinsdag speelde.