Lot van toptennissers op Roland Garros ligt in handen van deze wereldvoetballer

De strijd om de tweede Grand Slam-titel van het jaar barst bijna los. Roland Garros vindt plaats van 25 mei tot 8 juni. De loting voor het toernooi zal op donderdag worden verricht door een bijzondere gast.

De komende twee weken staan bol van toptennis, met de beste tennissers en tennissters die strijden om de titel bij Roland Garros. De loting voor het mannen- en vrouwenenkelspel van Roland Garros 2025 vindt plaats op donderdag 22 mei om 14.00 uur.

Eregast

Gilles Moretton, voorzitter van de Franse Tennis Federatie, Amélie Mauresmo, toernooidirecteur van Roland Garros, en voetballer Ousmane Dembélé, eregast, zullen aanwezig zijn bij de ceremonie. De speler van Paris Saint-Germain, die de komende weken de finales van de Coupe de France en de Champions League speelt, zal de loting verrichten voor zowel het mannen- als het vrouwenenkelspel.

Zonder coach

Toptennisser Novak Djokovic zal in Parijs in actie komen, maar daarvoor neemt hij eerst deel aan het toernooi in Genève. Bij beide toernooien zal hij spelen zonder coach Andy Murray, van wie hij onlangs afscheid nam.

"Ik ben momenteel niet op zoek naar een coach. Ik heb niet het gevoel dat ik moet haasten. Ik voel me comfortabel met de mensen om me heen. Dušan Vemić is er. Hij is overgekomen uit de VS, waar hij woont. Hij zal bij me zijn in Genève en op Roland Garros. Boris Bošnjakovic is er als analist en assistent-coach. Daarna zien we wel verder", aldus de Serviër.

Voorbereidingen

Hij sprak in de aanloop naar Genève over zijn voorbereidingen op de tweede Grand Slam van het jaar. "Ik zou niet zeggen dat de voorbereidingen zwaar waren. Het hoort allemaal bij het vak en maakt deel uit van een groter plan. Er waren goede dagen, maar ook dagen met uitdagingen, zoals dat voor iedereen geldt."

Hij vervolgde: "Ik kijk uit naar de wedstrijd, ik heb nog niet veel wedstrijden gespeeld en nog geen enkele gewonnen op gravel dit seizoen. Vanuit dat perspectief ben ik niet in de ideale positie, maar ik hoop hier meer dan één wedstrijd te kunnen spelen – vóór Roland Garros. Ik hoop beter te kunnen spelen dan de afgelopen anderhalve maand."

Genève

Maar voordat Djokovic een balletje gaat slaan tijdens Roland Garros, gaat hij dus eerst meedoen aan het toernooi in Genève. Op woensdagavond neemt hij het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics.