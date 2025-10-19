Suzan Lamens mag toch deelnemen aan het WTA-toernooi van Tokio. De Nederlandse speelster verloor zondag in de beslissende kwalificatiewedstrijd van Maria Sakkari, maar werd als lucky loser alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Lamens speelde haar laatste kwalificatiepartij tegen de Griekse Sakkari. Bij een overwinning mocht de Nederlandse sowieso meedoen aan het WTA-toernooi van Tokio. Sakkari en Lamens staan erg dichtbij elkaar op de rankings. De Griekse is de nummer 55 van de wereld, Lamens de nummer 57. De Nederlandse zal maandag echter flink zakken, want eerder deze week verloor ze als titelverdedigster al vroeg bij het toernooi van Osaka.

Sakkari is voor de Nederlandse tennisfans geen onbekende. De Griekse werd enkele maanden getraind door de voormalig Nederlandse topspeler Raemon Sluiter. De Nederlander was parttime trainer van Sakkari, maar na een teleurstellend toernooi in Indian Wells beëindigden de speler en coach de samenwerking. Sluiter is nu parttime trainer van Nederlander Botic van de Zandschulp.

WTA Tokio

Lamens wist de Griekse bij een 2-2 stand nog wel te breken, maar die break kreeg ze een game later direct terug. De servicegame daarna verloor de Nederlandse weer, waardoor Sakkari bij 5-3 voor de eerste set mocht serveren. Ze maakte geen fout en schreef set 1 met 6-3 op haar naam.

Na meerdere onderbrekingen vanwege de weersomstandigheden kwam ook set twee uiteindelijk meer dan een uur later op gang. Set twee vertoonde eenzelfde spelbeeld, alleen zat een break er vanaf de kant van Lamens niet in. Sakkari lukte het wel om de Nederlandse twee keer te breken en dus werd het ook in set twee 6-3.

Lucky loser

Daardoor leek alleen de Griekse mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi, maar doordat er enkele afmeldingen waren, werd Lamens als lucky loser alsnog toegevoegd aan het schema. De Nederlandse werd in de eerste ronde gekoppeld aan Anna Kalinskaya. De Russische is de nummer 37 van de wereld.

Bijna de hele top tien doet mee aan het toernooi in de Japanse hoofdstad. Enkel Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld, is niet actief in Tokio.