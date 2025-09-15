Raemon Sluiter heeft voor het eerst zijn licht laten schijnen op zijn samenwerking met Botic van de Zandschulp. De ex-tennisser wil dat de Nederlander constanter wordt in het niveau dat hij kan halen.

Vorige week werd bekend dat Sluiter vanaf het indoorseizoen aan zal sluiten bij het begeleidingsteam van Van de Zandschulp. De oud-speler, die eerder met Maria Sakkari, en Tallon Griekspoor werkte, keert daarmee officieel terug in het mannentennis. Van de Zandschulp vertrekt voor drie toernooien naar Azië, maar daarna zal Sluiter aansluiten als trainer van de huidige nummer 83 van de wereld.

Constant zijn

Voor Sluiter is het wel afwachten of het zal klikken met Van de Zandschulp. "Al is dat eigenlijk nog steeds een soort proefperiode. Voor hetzelfde geld zegt Botic dat het toch anders moet als we op elkaars lip hebben gezeten. Maar wij hebben er allebei het volste vertrouwen in dat we die weken goed doorkomen. Volgend jaar zal ik twintig weken met hem reizen plus alle trainingsweken in Nederland invullen", zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

Ook heeft Sluiter een duidelijk doel met Van de Zandschulp: de tennisser moet constanter worden. "Er was al een aantal jaren interesse vanuit hem, maar ook van mij. Het was er alleen nog nooit van gekomen. Soms is Botic briljant, soms heeft hij het hartstikke zwaar. Niks geks, dat hebben alle tennissers maar bij hem kan het heel ver uit elkaar liggen. Juist daarom ben ik geïnteresseerd in hem. Ik wil kijken hoe we de extremen op de tennisbaan wat meer richting constant en goed kunnen brengen."

Kiki Bertens

Sluiter ziet ook vergelijkingen met Kiki Bertens, de Nederlandse speelster waar hij eerder mee werkte. "Elke speler heeft een eigen puzzel, maar daar zitten vaak gelijke delers in. Er zijn dingen bij Botic die ik ook bij Kiki heb gezien. Ook zij had best moeite met de tenniswereld en de aandacht. Nadat ze de halve finale op Roland Garros speelde, gingen mensen in de Albert Heijn in haar mandje kijken om te zien wat erin zat. Daar zat zij niet op te wachten."