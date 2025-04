Nederlandse toptennisser Botic van de Zandschulp krijgt klap te verwerken

Botic van de Zandschulp doet niet mee aan het ATP-toernooi in München. De Nederlandse toptennisser is zondag in de kwalificatie uitgeschakeld door Learner Tien, de nummer 69 van de wereld.

Van de Zandschulp, die zelf 88e staat op dit moment, verloor met 6-2, 6-2 in sets. Daarmee heeft Tien zich wel verzekerd van een plek op het tennistoernooi in de Duitse stad. Een dag eerder won Van de Zandschulp nog in twee sets van Max Hans Rehberg.

Van de Zandschulp is niet in beste vorm, maar had bij de Indian Wells afgelopen maand wel een kleine opleving. Hij versloeg grote namen als Nick Kyrgios en Novak Djokovic, maar moest vervolgens wel het hoofd buigen voor Francisco Cerundolo, de nummer 22 van de wereld. Twee weken terug verloor Van de Zandschulp in de eerste ronde van een ATP-toernooi in Roemenië van de Fransman Richard Gasquet.

ATP München

De BMW Open in München is normaal een favorietje van Van de Zandschulp, want hij speelde daar zijn enige twee finales op een ATP-toernooi in zijn carrière. De 29-jarige Nederlander verloor beide keren (in 2022 en 2023) wel en ook nog eens van dezelfde tegenstander: Holger Rune uit Denemarken.