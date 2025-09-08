Botic van de Zandschulp heeft een nieuwe trainer gevonden. Voor de Nederlandse toptennisser komt een droom uit, want hij gaat samenwerken met Raemon Sluiter. Voor Van de Zandschulp was het al jaren een doel om met de 47-jarige oud-tennisser te werken.

Volgens Ziggo Sport zal Sluiter twintig weken per jaar samen gaan werken met Van de Zandschulp. De tennisser zou de oud-speler al meermaals gevraagd hebben of hij met hem wilde samen werken, maar nu heeft hij hem zo ver gekregen. Eerder werkte Van de Zandschulp langere tijd met Peter Lucassen als coach. Tijdens Wimbledon en de US Open werd hij bijgestaan door Paul Haarhuis, de captain van het Davis Cup-team. Sluiter werkte eerder ook al samen met Tallon Griekspoor.

Van de Zandschulp en Sluiter hebben al meerdere keren met elkaar getraind. Zo werkten de twee al enkele dagen samen voordat de huidige nummer 82 van de wereld naar de Verenigde Staten trok voor de voorbereidingstoernooien op de US Open. Sluiter keert daarmee terug in het mannentennis nadat hij eerder Elina Svitolina en Maria Sakkari coachte. Naast Sluiter wordt ook Melvyn op der Heijde een van de trainers van Van de Zandschulp. Op der Heijde zal de komende tour door Azië als coach voor zijn rekening nemen. Sluiter sluit vervolgens aan als het indoorseizoen start.

Van de Zandschulp 𝘅 Sluiter 🤝

Een langgekoesterde wens van de Nederlandse tennisser is uitgekomen, zo bevestigt Van de Zandschulp bij @DeTennistafel! 💫



🎾 Davis Cup: Nederland 𝐯𝐬. Argentinië

⏰ Vrijdag & zaterdag, 14:00 uur

🍿 Ziggo Sport & Ziggo Sport 4#ZiggoSport pic.twitter.com/dBWzoOHL6J — Ziggo Sport (@ZiggoSport) September 8, 2025

Tallon Griekspoor

Eerder werkte Sluiter dus al met de hoogst geklasseerde Nederlander op de ATP-rankings: Griekspoor. In december 2022 gingen de twee uit elkaar en blikte de coach in De Telegraaf terug op de breuk. "Hij zei dat hij een politieagent in Nederland nodig had die ’m af en toe een schop onder z’n hol zou geven wanneer het nodig was. Die lijn is wel dun. Wat pak je bij iemand aan, wat laat je gaan, welk moment kies je daarvoor? De gesprekken die we daarover voerden leidden niet tot verbeteringen in onze samenwerking."

Van de Zandschulp

Van de Zandschulp haalde tijdens het ATP-toernooi van Winston Salem in de Verenigde Staten de finale die hij verloor van Martin Fucsovics. Tijdens de US Open ging hij in de eerste ronde onderuit tegen de Deen Holger Rune. Bij de aankomende Davis Cup is Van de Zandschulp ook team captain door de afmelding van Griekspoor.

Sluiter is de man van ex-tophockeyster Fatima Moreira de Melo.