Andrey Rublev is niet vies van een beetje drama. De Russische toptennisser is berucht om zijn woedeuitbarstingen en confrontaties met officials, maar wat hij zondag op Roland Garros flikte, overtrof alles. Nog voordat er ook maar één bal was geslagen op Court Suzanne Lenglen, stond het publiek in Parijs al met de mond vol tanden.

Rublev stond tegenover de Tsjechische verrassing Jakub Mensik in de vierde ronde, met een plek in de kwartfinales binnen handbereik. Maar nog voor de wedstrijd goed en wel was begonnen, zorgde de 28-jarige voor een moment dat direct de tongen losmaakte. Commentatoren Tim Henman en Johanna Konta konden hun ogen nauwelijks geloven. "Dit is de nachtmerrie van elke tennisser," zei Konta.

Rublev vergeet cruciaal item

Rublev betrad de baan maar miste daarbij het meest cruciale onderdeel van zijn uitrusting: zijn rackets. De Rus had ze achtergelaten in de besnaarruimte en stond met lege handen naast de scheidsrechter, terwijl een ironische glimlach op zijn gezicht verscheen. Uiteindelijk waas het en ballenjongen die de rackets naar de baan bracht , maar ook dat leverde commentaar op.

"Er zijn een paar rackets, maar dat is niet genoeg voor vijf sets," merkte Henman droogjes op. Of de afwezigheid van coach Marat Safin, die bekend staat om zijn eigenzinnige aanpak iets met de vergeetachtigheid te maken had bleef gissen.

Verhitte discussie

De chaos beperkte zich niet tot de eerste minuten van de partij. In de tweede set, met een set- en breakachterstand, raakte Rublev verwikkeld in een felle woordenwisseling met de scheidsrechter. Na een cruciale service van Mensik - die later via de hawkeye overduidelijk uit bleek te zijn - vroeg Rublev om inspectie van de afdruk in het gravel. De scheidsrechter weigerde, omdat Rublev de bal al had teruggeslagen. "Ik sta op de achterlijn. Denk je dat ik ook maar één millimeter naar binnen of naar buiten kan zien?" foeterde de Rus. De official bleef bij zijn beslissing.

Ondanks alle commotie liet Rublev zien waarom hij tot de mondiale top behoort. Na het verlies van de eerste twee sets vocht hij zich terug en dwong hij een beslissende vijfde set af. De veerkracht was er, de benen ook — maar het geluk niet. Mensik bleef koel en maakte de partij na drie uur en 48 minuten af met een ace: 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3.

Grote namen verlaten Roland Garros

Voor Rublev zit Roland Garros er daarmee op. De kans op een elfde Grand Slam-kwartfinale blijft zodoende uit. De Rus richt zijn blik nu op het grasseizoen én hoopt zijn rackets dan wél mee te nemen. Hij is daarmee niet de enige grote naam die vroegtijdig de koffers pakt in Parijs. Met Alexander Zverev en Felix Auger-Aliassime als hoogst geplaatste overgebleven spelers is het toernooi al flink uitgedund aan de top.

Andrey Rublev forgot to bring his racquet out onto the court 😅

