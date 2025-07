Oud-tophockeyster Fatima Moreira de Melo heeft een boekje open gedaan over haar liefdesleven. Ze is al achttien jaar samen met voormalig tennisser Raemon Sluiter en ze zijn nog steeds gelukkig samen. "We genieten van dezelfde dingen."

Het stel is al sinds 2007 samen en nog steeds is er geen wolkje aan de lucht in hun liefdesleven. "Ik weet niet precies hoe je het goed houdt hoor", vertelt de 46-jarige Moreira de Melo in Zinzi Magazine. "Het gaat mij er meer om dat je verbinding voelt met elkaar."

Toch denkt ze te weten wat het geheim van hun goede relatie. "Rae en ik hebben dezelfde normen en waarden waar we belang aan hechten", legt ze uit. "En we genieten van dezelfde dingen. Van onze hond Lila, wandelen op het strand, ons geluk zit in kleine, alledaagse dingen zeker nu Rae een minisabbatical heeft."

De oud-tennisser ging na zijn sportcarrière verder als trainer, maar heeft nu een pauze genomen. "Hij was even klaar met reizen en denkt na over zijn toekomst." Dat juicht Moreira de Melo alleen maar toe. "Zo goed dat hij ruimte neemt voor zichzelf. Het is belangrijk om in je leven te doen waar je zin in hebt en niet te veel voor anderen te leven.”

Breuk met ex-vriend

De olympisch hockeykampioene van 2008 weet ook uit eigen ervaring hoe het is om een tegenpool als vriend te hebben. Dat was geen goede match voor Moreira de Melo. “Ik rook niet, ik drink niet, een Radler 0.0 is voor mij al heftig en ik ben geen feestbeest. Mijn ex, ook een sporter, was extreem sociaal. Was altijd de laatste die weg wilde van een feestje. Ik ben niet zo."

Ze was eerder samen met de Canadese ex-hockeyer Rob Short. Die had Fatima zelfs ten huwelijk gevraagd en was klaar om een gezin met haar te stichten, zo vertelde hij ooit. Toch liep het stuk. "We stonden heel anders in de wedstrijd, uiteindelijk werkte het niet. Je groeit en verandert in het leven. Als je elkaar daarin niet meer kunt vinden is het beter om te stoppen dan eindeloos ruzie te maken", aldus Moreira de Melo.