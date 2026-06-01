Het sprookje van Anastasia Potapova is ten einde op Roland Garros. De 25-jarige toptennisster en vriendin van Tallon Griekspoor baarde opzien door eerder dit toernooi titelverdedigster Coco Gauff uit te schakelen, maar liet maandag een unieke kans liggen.

Waar Tallon Griekspoor al in de eerste ronde sneuvelde, was Potapova bezig aan een ijzersterk toernooi. Op het Franse gravel versloeg ze achtereenvolgens Maya Joint, Katie Boulter en Coco Gauff. Vooral die laatste zege was indrukwekkend, want de Amerikaanse Gauff won vorig jaar het toernooi nog door Aryna Sabalenka in de finale te verslaan.

De in Rusland geboren Potapova, die sinds kort onder de Oostenrijkse vlag tennist, trof in de vierde ronde Anna Kalinskaja uit Rusland. Daar kwam ze al vroeg in moeilijkheden. Potapova speelde wisselvallig en verloor de eerste set (4-6). De set daarna herpakte ze zich, ook omdat Kalinskaja niet haar beste tennis liet zien, en maakte ze de schade goed. Set twee ging met 6-2 naar Potapova.

Slordig op eigen service

In de derde en beslissende set waren beide tennissters net als in set één bijzonder slordig tijdens hun eigen servicebeurten. Beiden werden meermaals gebroken en dus kwam er een tie-break aan te pas om een winnaar te bepalen. Potapova begon sterk, maar moest zich na bijna drie uur tennis toch gewonnen geven en droop teleurgesteld af.

In de kwartfinale wacht Kalinskaja een duel tegen de winnares van de partij tussen Maja Chwalinska uit Polen en de Française Diane Parry. Potapova's beste prestatie op een grandslamtoernooi vond plaats in 2024. Toen kwam ze op Roland Garros tot de vierde ronde. Die prestatie evenaarde ze dus ook dit jaar.

