Adolfo Vallejo heeft een enorme boete gekregen voor zijn seksistische uitspraken op Roland Garros. De toptennisser uit Paraguay verloor in de tweede ronde van de Franse tienersensatie Moise Kouame en ging na afloop los tegen de vrouwelijke umpire. Ondanks dat hij zijn excuses aanbood, heeft de organisatie van de Grand Slam geen genade voor Vallejo.

De 22-jarige tennisser heeft een boete van 65.000 euro gekregen vanwege seksistische opmerkingen aan het adres van een vrouwelijke umpire op Roland Garros. Dat maakte Amélie Mauresmo, directeur van het Franse grandslamtoernooi, maandag bekend.

'Voor een vrouw erg moeilijk om te doen'

De 22-jarige Paraguayaan liet zich vorige week tijdens een spannende vijfsetter tegen het 19-jarige Franse talent Moise Kouame gaan tegenover de scheidsrechter. Hij zei onder meer dat "dit soort wedstrijden door een man moet worden geleid" omdat het "voor een vrouw erg moeilijk is om dat te doen". "Het is een zeer veeleisend publiek en er is veel kracht voor nodig om je tegen het publiek te verzetten", zei de nummer 71 van de wereldranglijst die de partij verloor.

Helft van zijn gewonnen prijzengeld

Volgens de toernooidirecteur zijn "dergelijke feiten niet aanvaardbaar voor ons, voor het toernooi, voor de federatie". De hoogte van de boete komt overeen met de helft van het prijzengeld dat Vallejo heeft verdiend met het behalen van de tweede ronde in Parijs. Daarmee komt Vallejo nog goed weg, want de maximale boete die uitgedeeld kan worden voor onsportief gedrag is ruim 85.000 euro.

Roland Garros duurt nog tot en met zondag. Vallejo's tegenstander Kouame verloor in de derde ronde van Tabilo. Vallejo was nog met een gelukje doorgedrongen tot de tweede ronde, omdat Cameron Norrie hun partij in de eerste ronde geblesseerd moest staken.

