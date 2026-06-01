Nederland beleeft een uitstekende dag op Roland Garros. Zowel Demi Schuurs als het duo Sander Arends en David Pel hebben zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. En dat levert het drietal ook nog eens een flinke zak geld op, met uitzicht op nog veel meer.

Demi Schuurs bereikte samen met haar Australische dubbelpartner Ellen Perez de kwartfinales in het vrouwendubbelspel. Het koppel versloeg in de derde ronde de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en de Russische Ljoedmila Samsonova in drie sets: 6-3, 2-6, 6-4.

Voor Schuurs is het haar beste prestatie ooit op Roland Garros. Ze bereikte in Parijs vier keer eerder de derde ronde, waaronder vorig jaar. In de kwartfinale nemen Schuurs en Perez het op tegen het als tweede geplaatste koppel van Anna Danilina en Aleksandra Krunic.

Nederlandse duo draait wedstrijd volledig om

Ook Sander Arends en David Pel zijn door. Het Nederlandse duo versloeg in drie sets het gerenommeerde koppel Marcelo Arevalo en Mate Pavic. De wedstrijd leek lange tijd de verkeerde kant op te gaan: Arevalo en Pavic wonnen de eerste set en braken de service van Arends bij 5-5 in de tweede set,. Maar Pel produceerde op de service van Pavic een reeks fantastische returns, waardoor de Nederlanders een tiebreak afdwongen en wonnen.

In de derde set ging het lang gelijk op, waarna een supertiebreak de beslissing moest brengen. Daarin stonden de Nederlanders van begin tot eind op voorsprong. Een scherpe crossreturn van Arends bij 9-6 was Arevalo uiteindelijk te machtig. Voor Arends, de huidige nummer 53 van de wereld in het dubbelspel, is het de eerste keer dat hij de kwartfinales van een Grand Slam bereikt. Pel haalde vorig jaar al de finale van Wimbledon. In de kwartfinale nemen de twee het op tegen het Franse thuisdubbel Quentin Halys en Pierre-Hugues Herbert, waardoor de Nederlanders hun borst nat mogen maken voor een duel in het hol van de leeuw.

Prijzengeld

Met een plek in de kwartfinales strijken Schuurs, Arends en Pel per duo al 82.000 euro op. Ter vergelijking: in het enkelspel levert een kwartfinaleplaats 470.000 euro op. Jesper de Jong haalde vorige week de vierde ronde en streek daarmee al 285.000 euro op. Echter kunnen de dubbelaars dat bedrag zeker nog evenaren.

Want wie het toernooi wint, gaat naar huis met 600.000 euro per duo. Voor Schuurs, Arends en Pel dus alle reden om in de kwartfinales alles te geven.

