Tennisser Jesper de Jong is in de eerste ronde van de Halle Open uitgeschakeld. Zijn tegenstander Tomas Machac was in drie sets te sterk voor de Nederlander. Het werd 5-7, 6-3, 3-6.

In de eerste set ging het gelijkop tussen de 25-jarige De Jong en de Tsjechische Machac, nummer 23 van de wereld. De Nederlander gaf hem op het laatst toch uit handen, maar pakte wel de tweede set met 6-3. In de beslissende set moest hij zijn meerdere erkennen in Machac.

Machac gaat door naar de achtste finale. Daarin treft hij de Hongaar Fabian Marozsan, nummer 58 van de wereld.

'Lucky loser'

De Jong mocht als 'lucky loser' deelnemen aan het grastoernooi in het Duitse Halle. De Pool Hubert Hurkacz moest zich terugtrekken vanwege een blessure. De Nederlander strandde in de tweede kwalificatieronde, maar mag door de afmelding toch meedoen op het voorbereidingstoernooi voor Wimbledon.

Alle extra oefening op gras is welkom voor De Jong. Tijdens het grastoernooi van Rosmalen, de Libéma Open, werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka. Na de Halle Open staan ook de Mallorca Championships nog op het programma, voor grandslamtoernooi Wimbledon van start gaat op 30 juni. "Je weet het nooit op gras, er kan zomaar een run aankomen", zei hij na zijn uitschakeling in Rosmalen.

Op Roland Garros, de meest recente Grand Slam, schopte De Jong het tot de tweede ronde na een zege op Francesco Passaro. Daar bleek Alexander Zverev te sterk. Op het ATP-toernooi van Rome schakelde De Jong nog erg knap de nummer 25 van de wereld, Alejandro Davidovic Fokina, uit in twee sets. Zijn laatste finale speelde de Nederlander op de Murcia Open, maar ook die ging helaas verloren.