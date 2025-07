Jesper de Jong heeft zijn uitschakeling op Wimbledon goed verwerkt. Maandag kwam de Nederlandse tennisser voor het eerst in actie op het ATP-toernooi van Bastad in Zweden. In de eerste ronde trof hij een jonge Zweed: de achttienjarige William Rejchtman Vincigueraa, die met een wildcard was toegevoegd aan het toernooi.

De Jong (25) kende weinig moeite met zijn tegenstander. Op centre court versloeg hij zijn Zweede tegenstander met 6-3 en 6-2. De Jong had de eer om het hoofdtoernooi te mogen openen op het Zweedse gravel en zag tot zijn verbazing relatief volle tribunes op maandagmiddag. Dat zei hij ook na afloop van zijn gewonnen wedstrijd. "Voor een maandag, de eerste dag van een toernooi, zitten er veel fans. Dat is leuk, want dat gebeurt me niet vaak op een maandag", lachte de Nederlandse tennisser.

Fijne faciliteiten

Voor hem is het de eerste keer in Zweden en vooral de faciliteiten spreken hem erg aan. "Ik heb veel kunnen relaxen de eerste dagen dat ik hier ben. Mijn hotelkamer is letterlijk tien meter hier vandaan, dus het is heel lekker om alles dichtbij te hebben", sprak hij op de hoofdbaan na het doorstaan van de eerste ronde van het WTA 250-toernooi. De Jong staat net buiten de top-100, maar had aan zijn Zweedse tegenstander geen kind. Hij staat ver buiten de top-1000 van de wereld en had geen antwoord op de harde knallen van De Jong.

Clash met Tallon Griekspoor?

In de volgende ronde zal de in Alkmaar wonende De Jong 'een stuk beter moeten', weet hij zelf ook. Dan wacht de winnaar van het duel tussen Hugo Dellien en Vit Kopriva. Beide tennissers staan ruim binnen de top-100 van de wereld en zijn dus tegenstanders van een ander formaat. In de derde ronde wacht mogelijk een clash met landgenoot Tallon Griekspoor. Hij is als tweede geplaatst in Zweden en kreeg een bye voor de eerste ronde. Ook Botic van de Zandschulp doet mee.

Dubbelspel

Griekspoor gaf het dubbelspel in Bastad wél een kans, nadat hij op Wimbledon zijn dubbelpartner Van de Zandschulp 'in de steek liet' na zijn vroege uitschakeling in het enkelspel. Hij vloog er in de eerste ronde uit en zei toen geen zin te hebben in het dubbelspel. Maandag kwam hij met Van de Zandschulp wel in actie in het dubbeltoernooi in Zweden, maar bleek de eerste ronde het eindstation.