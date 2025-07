Andre Agassi had jarenlang een hekel aan tennis, maar toch groeide hij uit tot een van de grootste spelers ooit. De Amerikaan is een van de meest spraakmakende tennissers uit de geschiedenis. Hij deed schokkende onthullingen in zijn boek, speelde jarenlang met een pruik én is gelukkig in de liefde met een bekende ex-collega, die heel succesvol was op Wimbledon.