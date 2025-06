Een domper voor de Nederlandse tennisser Jesper de Jong. Enkele maanden nadat hij de magische grens van de top 100 van de wereld doorbrak, valt hij daar nu uit. Het aantal Nederlanders in de top 100 loopt weer terug naar twee: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp.

Het is een bijzonder moment voor iedere tennisser: in de top 100 van de wereld staan. Deze 'magische grens' in het tennis kan namelijk het verschil zijn tussen wel of niet kwalificeren voor een grandslamtoernooi, de belangrijkste toernooien van de sport.

Nederlandse toptennisser Jesper de Jong als 'lucky loser' meteen uitgeschakeld in Halle Open Tennisser Jesper de Jong is in de eerste ronde van de Halle Open uitgeschakeld. Zijn tegenstander Tomas Machac was in drie sets te sterk voor de Nederlander. Het werd 5-7, 6-3, 3-6.

Uit top 100 gevallen

De Jong debuteerde eind maart in de top 100 van de wereld. De Haarlemmer vocht zich in enkele maanden op tot plek 87, zijn hoogste notering. Als komende maandag de nieuwe officiële ATP-wereldranglijst wordt gepubliceerd, is De Jong uit de mondiale top 100 gevallen. Op de live ranking staat hij nu 103e.

Tennisser Jesper de Jong teleurgesteld na uitschakeling Libéma Open: 'Dat maakt het gewoon heel moeilijk' Nederlandse tennisser Jesper de Jong werd op de Libéma Open in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (5) 6-7 (5) 2-6. Een grote teleurstelling voor de 25-jarige. "Ik baal gewoon heel erg."

Titel telt niet mee

Dat heeft vooral te maken met het feit dat de De Jongs punten die hij won met een titel op de Challenger Tour wegvallen. De ATP-wereldranglijst wordt immers gebaseerd op de behaalde punten van het afgelopen jaar. Op 17 juni 2024 schreef De Jong de Challenger van Sassuolo op zijn naam. Dat leverde hem 125 punten op voor de wereldranglijst, die deze week dus wegvallen.

Hij gaat van 660 punten naar 448 punten. De Jong zakt daardoor tien plaatsen op de wereldranglijst. Toch kan hij binnenkort ook weer de top 100 binnenkomen als hij goed presteert op Wimbledon. De tennisser heeft zich door zijn eerdere notering al geplaatst voor het prestigieuze grandslamtoernooi in Londen. Daar liggen naast prijzengeld ook veel ATP-punten voor het oprapen.

Russische tennisvriendin van Tallon Griekspoor tussen hoop en vrees: 'Ik doe er alles aan' Het is nog maar de vraag of Tallon Griekspoor tijdens Wimbledon bezoek krijgt van zijn tennisvriendin Anastasia Potapova. De Russin, nummer 41 van de wereld, leeft tussen hoop en vrees voor de Grand Slam in Londen. Ze heeft nog maar een paar dagen om zich te verzekeren van een bezoek aan het Engelse gras.

Roland Garros

De Jong plaatste zich dit jaar voor het eerst voor een grandslamtoernooi via zijn wereldranking. Hij won in de eerste ronde van Roland Garros van de lager geplaatste Italiaan Francesco Passaro. In de tweede ronde had hij de pech om nummer drie van de wereld Alexander Zverev te treffen. De Jong won knap de eerste set, maar zag de Duitser vervolgens drie sets op rij en de winst pakken.

Het grasseizoen na Roland Garros is nog niet succesvol gebleken. In Rosmalen verloor de Jong al in de eerste ronde van het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka. En ook op het tennistoernooi van Halle verloor hij als Lucky Loser in ronde één.