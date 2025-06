Tennisser Jesper de Jong teleurgesteld na uitschakeling Libéma Open: 'Dat maakt het gewoon heel moeilijk'

Nederlandse tennisser Jesper de Jong werd op de Libéma Open in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (5) 6-7 (5) 2-6. Een grote teleurstelling voor de 25-jarige. "Ik baal gewoon heel erg."

De Jong, de mondiale nummer 92, speelde tegen Opelka na de afzegging van de Chileen Alejandro Tabilo. De Amerikaanse 'reus', die vijf plaatsen hoger op de wereldranglijst staat, verloor in de kwalificaties en was als lucky loser toegevoegd aan het hoofdschema.

Het was een lastige tegenstander, ook door zijn lengte van 2.11 meter. De Jong had moeite met zijn krachtige service. "Zijn lengte maakt daarin niet zo heel veel uit, maar je kunt bijna niet zien waar hij heen serveert. En als ie in is, dan is het zo hard."

De Nederlander voelde dat elk punt cruciaal was. "Elke kans die je krijgt, telt voor tien. Dat maakt het gewoon heel moeilijk."

Balen

De Jong kwam recent de top 100 van de wereldranglijst binnen en dat geeft wel wat vertrouwen, bevestigt hij. "Maar ik baal hier wel heel erg van en op dit moment kan ik niet veel positiefs verzinnen."

"Tuurlijk sta ik er wat positiever in. Ik heb een prima jaar en ik besef ook dat dit mijn minst favoriete ondergrond is", zegt hij over het grastoernooi in Rosmalen. Ik train gewoon heel goed, en dan baal ik er gewoon van dat ik niet mijn niveau heb kunnen laten zien tegen deze lastige tegenstander."

De Jong moet nog wel even door op het gras. De Halle Open en Mallorca Championships staan nog op het programma, voor grandslamtoernooi Wimbledon van start gaat op 30 juni. "Je weet het nooit op gras, er kan zomaar een run aankomen."