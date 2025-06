Het is nog maar de vraag of Tallon Griekspoor tijdens Wimbledon bezoek krijgt van zijn tennisvriendin Anastasia Potapova. De Russin, nummer 41 van de wereld, leeft tussen hoop en vrees voor de Grand Slam in Londen. Ze heeft nog maar een paar dagen om zich te verzekeren van een bezoek aan het Engelse gras.

De 24-jarige Potapova dook de afgelopen maanden meermaals op bij wedstrijden van de Nederlandse toptennisser Griekspoor. Andersom steunde hij haar ook tijdens haar wedstrijden, recent nog op Roland Garros. Na de uitschakeling in Parijs was ze zelfs even in Amsterdam te vinden. Tijdens de Grand Slam op het Franse gravel zou Eurosport bevestigd hebben gekregen dat Griekspoor en Potapova een stel zijn.

Vraagteken achter Wimbledon

Maar mogelijk moet Griekspoor het zonder haar steun doen op Wimbledon. De Russin werd deze week al vroeg uitgeschakeld op het grastoernooi van Berlijn en dat gebeurde niet zomaar, blijkt nu. "Helaas kan ik door een in Berlijn opgelopen blessure niet spelen in Eastbourne", meldt ze op Instagram. De Engelse stad is gastheer van een van de voorbereidingstoernooien op Wimbledon.

Het bericht van Anastasia Potapova op Instagram.

'Ik doe er alles aan'

"Ik heb een kleine scheur in een spier, dus dat heeft tijd nodig om te genezen. Ik doe er alles aan wat mogelijk is om klaar te zijn voor Wimbledon", zegt ze op haar Instagram-story. Op haar sociale mediaprofiel vraagt ze om een beetje geluk en tijd, gezien de emoji's van het klavertje vier en een zandlopertje. Wimbledon begint op maandag 30 juni aan het hoofdtoernooi.

Gelukje

Een geluk voor Potapova is dat ze als nummer 41 van de wereld zeker is van rechtstreekse toegang tot het hoofdschema en dus geen kwalificaties hoeft te spelen. Daardoor heeft ze net wat meer tijd om te herstellen van haar spierscheuring. De wildcards zijn inmiddels ook al vergeven door de organisatie van het Britse Grand Slam-toernooi. Bij de vrouwen ontbreekt er een opvallende naam.

Teleurstelling in Nederland

Potapova speelde voor haar blessure in Berlijn ook nog in Nederland op het gras van de Libéma Open in Rosmalen. Daar kwam de Russische toptennisster in zowel het enkel- als het dubbelspel niet verder dan de eerste ronde.