Tallon Griekspoor heeft de Nederlandse tennisfans weer reden tot juichen gegeven op het ABN Amro Open in Rotterdam. De beste Nederlander van de wereld drong woensdagavond door tot de kwartfinales in Ahoy en deed dat in stijl in een razend spannende wedstrijd.

Griekspoor gaat naar de kwartfinales van het ABN AMRO Open. De 29-jarige tennisser won woensdagavond in twee sets van zijn Franse leeftijdgenoot Quentin Halys: 7-5 7-6. Griekspoor speelt vrijdag tegen de winnaar van de partij tussen de Canadees Félix Auger-Aliassime en de Serviër Hamad Medjedovic.

Pas tweede zege van 2026

Griekspoor begon als de nummer 27 van de wereld aan het ATP-toernooi van Rotterdam. In de eerste ronde won hij in twee sets van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. Dat was pas de tweede overwinning van Griekspoor dit jaar. De nummer 1 van Nederland had tegen Halys, de nummer 77 van de wereld, twee sets nodig. Griekspoor had in de eerste set aan een break in de elfde game genoeg om die met 7-5 te winnen. In de tweede set kwam er een tiebreak aan te pas. Ook daarin was Griekspoor de betere van de twee.

Rel rond Davis Cup

"Ik had het gevoel dat ik in twee sets de betere was", zei Griekspoor na afloop bij Ziggo. "En ik ben blij en opgelucht dat het weer in twee sets lukte." Griekspoor stond de afgelopen week in de schijnwerpers, nadat hij in de media kritiek had geuit op de tennisbond en had afgezegd voor het Davis Cup-team dat in India moest spelen. Jesper de Jong hekelde na afloop van zijn partij in Rotterdam de "respectloze" uitlatingen van Griekspoor.

Jesper de Jong

De Jong is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De nummer 86 van de wereld was dicht bij een verrassing tegen de als vijfde geplaatste Karen Khachanov uit Rusland, maar verloor met 6-3, 4-6, 5-7. De Jong (25) speelde voor de tweede keer in Rotterdam. Hij verloor bij zijn debuut in 2024 zijn eerste partij en ontbrak vorig jaar in het hoofdschema.