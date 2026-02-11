De bom die Tallon Griekspoor onlangs onder het Nederlandse Davis Cup-team legde, dreunt nog altijd na. De nummer één van Nederland haalde vernietigend uit naar het beleid binnen de ploeg en kondigde aan voorlopig niet meer voor het nationale team in actie te komen. In gesprek met Sportnieuws.nl reageert Richard Krajicek op de ontstane rel en heeft de toernooidirecteur van het ABN AMRO Open heeft een duidelijke boodschap voor alle betrokkenen.

Griekspoor uitte stevige kritiek op de gang van zaken binnen het Davis Cup-team en stelde dat er volgens hem onvoldoende wordt geluisterd naar topspelers bij het samenstellen van de selectie. De drievoudig ATP-winnaar sprak van onprofessioneel beleid en wees op keuzes die volgens hem niet in het belang van het Nederlandse tennis zijn. Zijn uitlatingen zorgden voor verbazing bij bondscoach Paul Haarhuis en technisch directeur Jacco Eltingh, die aangaven dat zij de kritiek niet op deze manier hadden zien aankomen.

Richard Krajicek deelt zijn visie

"Ik heb het stuk gelezen, ook de reactie van Paul en Jacco", vertelt Krajicek in gesprek met deze site. "Voor hen was het de eerste keer dat ze dit van hem hoorden en dat vind ik jammer." Volgens de voormalig Wimbledon-winnaar zijn Haarhuis en Eltingh juist geschikte gesprekspartners. "Paul en Jacco zijn oud-topspelers: nummer één van de wereld in het dubbel, meerdere Grand Slams gewonnen, top twintig. Als je met iemand kan praten en iemand die je begrijpt, dan zijn zij het wel."

Volgens Krajicek moet de situatie dan ook niet verzanden in verwijten over en weer. "Ik hoop dat ze gewoon gaan zitten, hier op het ABN AMRO Open, en alles goed doorpraten. Waar zitten de pijnpunten? Kunnen ze elkaar vinden?" Hij benadrukt dat het feit dat de kritiek voor de bondsleiding als een verrassing kwam, niet doorslaggevend mag zijn. "Het feit dat zij het voor het eerst horen, moet niet de reden zijn dat de relatie niet goed is."

Miscommunicatie

De kern van het probleem zou volgens Krajicek wel eens in de communicatie kunnen zitten. "Ik denk dat Tallon misschien wel eens wat dingen heeft gezegd, maar nooit echt van: luister, ik zit hiermee en als dit niet wordt opgelost, speel ik niet. Voor Tallon kan het voelen alsof hij dat wel heeft gecommuniceerd, misschien in de kleedkamer of ergens anders. Maar voor Paul en Jacco kan dat zijn overgekomen als een emotionele opmerking vlak na of voor een wedstrijd. Dus daar zit waarschijnlijk een stuk miscommunicatie."

Wat de uitkomst ook wordt, duidelijkheid is volgens hem het belangrijkste. "Op een gegeven moment kun je zeggen: we hebben gesproken, we zitten niet op één lijn en ik speel nog steeds niet voor Nederland. Prima." Een verschil van visie hoeft geen ramp te zijn, vindt Krajicek. "Dan verschil je gewoon van mening over hoe Nederlands tennis geleid zou moeten worden." Zijn slotboodschap is helder. "Maar zorg in ieder geval dat beide partijen kunnen zeggen: we verschillen van mening. Niet dat het gaat om miscommunicatie."

ABN AMRO Open

Terwijl de Davis Cup-rel dus boven het ABN AMRO Open-toernooi hangt maakt Griekspoor deze week wél indruk in Rotterdam. Dinsdag won hij in de eerste ronde van het Franse servicekanon Giovanni Mpetshi Perricard: 6-4, 6-4. In ruim een uur hield hij het servicegeweld knap een onder controle en sloeg hij toe op de beslissende momenten. "Overwinningen zijn altijd welkom, zeker als ze niet vanzelf komen. Deze was hard nodig", zei hij tegenover deze site.

Ook Botic van de Zandschulp zorgde voor Nederlands succes in Ahoy door zijn openingspartij te winnen. Voor Krajicek kreeg het toernooi daarnaast een persoonlijk tintje: zijn zoon Alec Deckers was in de kwalificaties dicht bij een plek in het hoofdtoernooi, maar zag een stunt alsnog uit zijn handen glippen.