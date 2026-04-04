Na de Masters-toernooien in de Verenigde Staten zijn de toptennissers dit weekend alweer in Monaco voor het volgende ATP-1000-toernooi. Op het gravel in Monte Carlo hopen de tennisfans op de eerste finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner van 2026. De loting heeft de Nederlander Tallon Griekspoor gekoppeld aan een showman met een wildcard.

Jesper de Jong begint zaterdag aan zijn missie om Griekspoor te volgen naar het hoofdtoernooi. De Nederlander is als nummer 14 geplaatst in de kwalificaties voor het Masters-toernooi en moet met twee tennissers afrekenen om zich te mogen melden bij de toppers. Zaterdag speelt De Jong eerst tegen de Chileen Cristian Garin, die één plek lager staat dan de Nederlander op de wereldranglijst. In de kwalificatiefinale speelt de winnaar tegen de winnaar van het duel tussen Jan-Lennard Struff en Nikoloz Basilashvili.

Tallon Griekspoor

Griekspoor is de enige Nederlander die rechtstreeks aan het toernooi is toegelaten. Hij heeft een prachtige partij geloot in de eerste ronde, want hij mag het opnemen tegen de Fransman en publiekslieveling Gaël Monfils. De showman is bezig aan zijn laatste seizoen en staat bekend om zijn mooie punten om de fans te vermaken. Pas als het hoofdtoernooi maandag 6 april (tweede paasdag) begint, weet Griekspoor ook wanneer hij moet.

Geen Botic van de Zandschulp

De andere Nederlandse top-100-speler, Botic van de Zandschulp, is niet in Monte Carlo omdat hij een uitstekende week in Boekarest kent. Hij staat namelijk in de halve finale van het ATP-toernooi in Roemenië en hoopt zijn eerste titel te pakken dit weekend.

Loting Monte Carlo Masters

Opvallende partijen en namen in de eerste ronde



Wawrinka - Baez (winnaar tegen Carlos Alcaraz in tweede ronde)

Etcheverry - Dimitrov

Monfils - Griekspoor (winnaar tegen Alexander Bublik in tweede ronde)

Cerundolo - Tsitsipas

Kouamé - Humbert (winnaar tegen Jannik Sinner in tweede ronde)



Alle toppers krijgen in Monte Carlo een bye voor de eerste ronde. Onder hen Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex De Minaur en Lorenzo Musetti.

Prijzengeld Monte Carlo Masters

Het toernooi in Monaco staat hoog aangeschreven en levert dus na de Grand Slams het meeste prijzengeld op. Dat is als volgt verdeeld.



Eerste ronde: 25.220 euro

Tweede ronde: 45.520 euro

Derde ronde: 84.890 euro

Kwartfinale: 158.700 euro

Halve finale: 290.960 euro

Verliezend finalist: 532.120 euro

Winnaar: 974.370 euro