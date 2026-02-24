Tallon Griekspoor staat in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Dubai. De Nederlander versloeg in twee sets de Finse qualifier Otto Virtanen. Griekspoor treft in ronde 2 een top 10-speler.

Voor Griekspoor is het hardcourttoernooi in Dubai de eerste sinds zijn thuiswedstrijd op het ABN Amro Open in Rotterdam. Daar haalde hij de derde ronde, maar in die fase van het toernooi ging het mis tegen Felix Auger-Aliassime, de huidige nummer acht van de wereld. In Dubai werd Griekspoor gekoppeld aan een qualifier en dat werd de overtuigende Fin Virtanen. Griekspoor is in het toernooi de enige Nederlander, aangezien Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong in de kwalificatie werden uitgeschakeld.

Virtanen speelde een overtuigend kwalificatietoernooi door in de eerste ronde met 2-0 over Aleksandar Vukic heen te wandelen. En dat terwijl de Fin nummer 131 van de wereld is en de Australiër nummer 91. In de tweede kwalificatieronde trof Virtanen een nog hoger geplaatste speler in Jan-Lennard Struff (nummer 80 van de wereld). Ook de Duitser werd echter met 2-1 in sets aan de zegekar gebonden.

Overtuigende Griekspoor

In de wedstrijd tegen Griekspoor leek het er echter al snel op dat de winstreeks van Virtanen ging sneuvelen. De Nederlander was vlijmscherp en niet te breken op zijn eigen servicegames. In het slot van de eerste set gaf Griekspoor extra gas. Zonder ook maar één punt te verliezen pakte hij de servicegame van Virtanen af, hield hij zijn eigen game en sleepte hij overtuigend set één binnen.

Set twee liet eenzelfde soort spelbeeld zien. Beide heren waren in het begin van de set scherp op de eigen servicebeurten en in het slot gaf Griekspoor gas. Wederom brak hij Virtanen in de een na laatste game van de wedstrijd, om hem vervolgens in zijn eigen servicebeurt af te maken. Griekspoor pakte daarmee ook set twee en versloeg de Fin overtuigend met 2-0 in sets.

In de tweede ronde komt Griekspoor een stuk lastigere tegenstander tegen. Dan neemt hij het op tegen de nummer tien van de ATP-ranglijst: showman Alexander Bublik. Griekspoor wist in vier duels nog nooit van de Kazach te winnen.

Anastasia Potapova

Met wie het minder gaat op de tennisbaan is Griekspoor zijn vriendin Anastasia Potapova. Zij speelde halverwege februari al in Dubai, maar verloor daar direct in haar eerste ronde. Hetzelfde gebeurde Potopava deze week, toen ze in het Mexicaanse Merida ook haar eerste ronde verloor.