De Nederlandse inbreng bij de mannen op het ATP-toernooi in Dubai is erg gering. Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp gingen allebei al onderuit in de kwalificatie en dus is Tallon Griekspoor de enige man die in de oliestaat aan de start verschijnt.

De nummers 55 en 86 van de tenniswereld verloren beiden in de eerste ronde van de kwalificaties. De Spanjaard Pablo Carreño Busta was te sterk voor Van de Zandschulp (3-6 2-6), De Jong verloor van de Brit Jan Choinski: 1-6 6-7 (4).

Botic van de Zandschulp

Van de Zandschulp maakte vorige week nog een goede indruk op het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 30-jarige tennisser verloor uiteindelijk in de kwartfinales in drie sets van de latere winnaar Alex De Minaur.

In zijn duel met Carreno-Busta liet Van de Zandschulp echter weinig van het spel van Rotterdam terugzien. In de eerste set liet de Nederlander al zien niet bij de les te zijn, want hij leverde zijn eerste twee servicebeurten direct in. Carreno-Busta kon daarmee met vertrouwen de eerste set pakken en dat trok de Spanjaard door naar set twee. Ook daar liet Van de Zandschulp zijn eerste twee servicebeurten direct lopen en was het dus voor Carreno-Busta een koud kunstje om de Nederlander aan de kant te zetten en de volgende kwalificatieronde van het toernooi in Dubai te bereiken.

Jesper de Jong

De Jong moest al vroeger op de zaterdag spelen tegen de Britse nummer 124 van de wereld Jan Choinski. Een tegenstander die op papier te doen moet zijn voor de Nederlander, maar hij liet zich ook verrassen. Waar Van de Zandschulp zijn eerste twee servicegames liet lopen, gaf De Jong zelfs al zijn servicebeurten aan zijn Britse opponent. In set twee ging het een stuk beter, maar in de tiebreak bleek Choinski alsnog te sterk. Ook voor De Jong daardoor geen ATP-toernooi in Dubai.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor hoefde geen voorrondes te spelen in Dubai en treft volgende week in de eerste ronde een nog onbekende qualifier. In de tweede ronde treft Griekspoor mogelijk de in goede vorm verkerende Alexander Bublik.