Roland Garros is dit jaar meerdere keren opgeschrikt door merkwaardige duikelingen van de deelnemers. Verschillende tennissers kwamen zwaar ten val door een merkwaardige keuze van de organisatie. Het zorgt voor woede bij de speelsters en ongeloof bij twee liefhebbers.

"Er waren nogal wat incidentjes", begint Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast. De voormalig tophockeyster kon haar ogen niet geloven bij het zien van de beelden van Roland Garros. "Dit is wel heel gek. Er is er natuurlijk altijd boarding rond de banen en hier lagen wat… Tsja, je kan het niet eens boarding noemen. Het zijn gewoon een soort van reclame driehoek achtige dingen."

Hoog breekt in: “Sorry, ik vond het zo raar uitzien dat je dat op die baan zet. Er lag een doek op de grond en daar stonden van die platen op met de sponsor erop.” Van As gaat verder: “Heel gek. Nou, daar is dus een aantal tennissers overheen gevallen. Vijf incidenten in totaal."

i Zeynep Sonmez met op de achtergrond de reclame-uiting met de krokodil erop en de losliggende doeken.

'Het slaat nergens op'

"De een kwam er goed van af, maar een ander had twee hechtingen en een gekneusde knie", doet Van As op de gevallen Zeynep Sonmez. "Door die boarding. Is dan de sponsoring belangrijker, of gaat het om de tennissers? Draait het alleen maar om geld, of draait het om wat er gebeurt op de baan?”

Een aantal speelsters liet zich na de incidenten kritisch uit op sociale media. Hoog: “Maar voordat het ene bericht online ging, viel een andere alweer eroverheen. Echt ongelooflijk dat ze dat daar zo midden op die baan zetten, waar je gewoon nog mag spelen." Van As: “Een meter van de achterwand ongeveer.”

Hoog: “Nog iets voor die ballenmeisjes en -jongens. Ja, ik vind het er zo raar uitzien. Dan vind je de sponsors inderdaad te belangrijk. Belangrijker dan de veiligheid van je tennissers, het slaat nergens op."

'We huppelen eroverheen'

Hoog denkt terug aan haar eigen loopbaan als tophockeyster. “Dat er bij ons op het hockeyveld op de middenlijn even een blokje met Rabobank erop staat?”, oppert de tweevoudig olympisch kampioene vol verbazing. Van As reageert grappend: “Met Rolex? Ja toch liever Rolex, Dan vind ik het wel oké.” “Dan huppelen we er wel even overheen", besluit Hoog lachend.

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de spanning in Huize Koeman en de kledingkeuze van de Oranje-internationals.

