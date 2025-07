Suzan Lamens debuteerde afgelopen maand op Wimbledon en schopte het daar tot de tweede ronde. Dat leverde de Nederlandse toptennisster prachtig nieuws op bij de bekendmaking van de nieuwe wereldranglijst.

Lamens is op de wereldranglijst acht plaatsen gestegen. De 26-jarige Nederlandse neemt nu de 61e positie in. Ze stond nog niet eerder zo hoog. Lamens strandde op het zojuist afgesloten Wimbledon in de tweede ronde. Daarin verloor zij van Ekaterina Alexandrova (momenteel 16e), terwijl de Nederlandse in de eerste ronde van Iva Jovic (87e) won.

Lamens verdiende liefst 115.000 euro (99.000 pond) in het enkelspel. Zij deed ook mee in het dubbelspel, maar werd daar in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat leverde nog eens 9.750 euro op.

Arantxa Rus flink gezakt

Arantxa Rus is buiten de top honderd terechtgekomen. Ze verloor negentien plaatsen en is nu de mondiale nummer 119. Iga Swiatek is door het winnen van Wimbledon één plek gestegen en staat nu derde. Aryna Sabalenka blijft de lijstaanvoerder. Amanda Anisimova, de verliezend finalist in Londen, is vijf plekken gestegen. De Amerikaanse staat nu zevende.

Mannen

Bij de mannen bleef Tallon Griekspoor op de 29e plek staan. Botic van de Zandschulp zakte acht posities en is de nummer 100. Jesper de Jong blijft op de 106e plek staan. Laatstgenoemde komt maandag alweer in actie bij het ATP-toernooi van Bastad in Zweden. De Jong neemt het in de zestiende finale op tegen het lokale talent William Rejchtman Vinciguerra (18 jaar).