In het enkelspel lagen alle Nederlanders er al heel snel uit op Wimbledon, maar in het dubbelspel hebben onze landgenoten een stuk meer succes. Sem Verbeek plaatste zich dinsdag met zijn legendarische partner voor de finale van het gemengd dubbelspel en hij kan in de eindstrijd Nederlandse tennishistorie schrijven.

De 31-jarige Verbeek versloeg samen met de Tsjeschische Katerina Siniakova in de halve finales het Kroatisch/Hongaarse duo Mate Pavic en Timea Babos: 6-3, 7-5. Dat betekent dat de Nederlander voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van een grandslamtoernooi staat. In de eindstrijd speelt hij later deze week tegen de Brit Joe Salisbury en de Braziliaanse Luisa Stefani.

Nederlandse tennisgeschiedenis

Verbeek kan donderdag in de finale Nederlandse tennishistorie gaan schrijven. Nooit eerder wist een Nederlandse man namelijk het gemengd dubbelspel op Wimbledon te winnen. Jacco Eltingh verloor in 1992 samen met Miriam Oremans de finale en een jaar later overkwam dat Tom Nijssen met Manon Bollegraf.

Een Nederlandse vrouw wist ooit wel twee keer het toernooi te winnen. Betty Stöve was in 1978 en 1981 de beste, maar dat was samen met de Zuid-Afrikaan Frew McMillan. De legendarische Nederlandse tennisster verloor ook nog drie keer de finale: in 1975 met Allan Stone en in 1977 en 1979 met McMillan. Stöve haalde in 1977 overigens ook de finale in het enkelspel en is daarmee nog altijd de enige Nederlandse grandslamfinaliste bij de vrouwen.

Legendarische partner

Verbeek was tot het begin van dit jaar een relatief onbekende dubbelspeler, maar in januari haalde hij samen met de Zweed André Goransson verrassend de halve finales van de Australian Open in het herendubbelspel. Dat deed zijn ranking dusdanig goed dat hij tegenwoordig aan alle grote toernooien mee kan doen en uit de samenwerking met Siniakova blijkt wel dat zijn reputatie daardoor ook enorm is gegroeid in de dubbelwereld.

Siniakova is namelijk de nummer één van de wereld bij de vrouwen. Zij is door haar erelijst nu al een legendarische dubbelspeelster. De Tsjechische won tien keer een grandslamtitel in het vrouwendubbelspel en werd in 2021 ook olympisch kampioen in die discpline. In het gemengd dubbelspel won ze nog nooit een Grand Slam, maar samen met haar ex-geliefde Tomas Machac won ze vorig jaar wel goud op de Spelen in Parijs.

David Pel

Verbeek is niet de enige dubbelaar die uitblinkt op Wimbledon. David Pel bereikte dinsdag samen met de Australiër Rinky Hijikata heel knap de halve finales van het herendubbelspel. De twee stonden op de reservelijst, maar mochten door een aantal afmeldingen toch meedoen.

