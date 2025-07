Ben Shelton bereikte maandag voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales op Wimbledon. Tot grote vreugde van zijn bekende vriendin Trinity Rodman. De topvoetbalster, die de dochter is van basketballegende Dennis, haalde na de partij via sociale media opvallend genoeg keihard uit naar de commentator van de Britse zender BBC.

Shelton speelde voor het derde grandslamtoernooi op rij tegen Lorenzo Sonego uit Italië en het liep net zo af als op de Australian Open en Roland Garros: de Amerikaan stapte als winnaar van de baan. De toptennisser werd opnieuw tijdens de wedstrijd gesteund door zijn familie en ook zijn geliefde was van de partij. Zij is zelf ook vrij bekend en werd dus regelmatig in beeld genomen.

Tennislegende Roger Federer laat spelers waarin hij miljoenen investeerde links liggen tijdens bezoek aan Wimbledon Roger Federer dook maandag plotseling op tijdens Wimbledon. De Zwitserse recordkampioen was de hele dag aandachtig toeschouwer op het centre court en zag onder meer zijn voormalige rivaal Novak Djokovic en Jannik Sinner in actie komen. Opvallend genoeg was hij daardoor echter niet aanwezig bij de wedstrijden van twee tennissers waar hij miljoenen in heeft geïnvesteerd.

Rodman is zelf profvoetbalster en won met de Verenigde Staten vorig jaar zelfs een gouden medaille op de Olympische Spelen in Parijs. Daarnaast doet haar vader bij veel mensen natuurlijk een belletje rinkelen, want Dennis Rodman was jarenlang een van de beste basketballers ter wereld. Hij is misschien nog wel bekender door zijn uitspattingen buiten het veld. Zo kampte hij jarenlang met een alcoholverslaving, werd hij meerdere keren aangeklaagd voor mishandeling en onderhoudt hij een goede band met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.

Rodman boos

Ondanks haar bekendheid bleek dat Andrew Castle, de commentator van de BBC, zich niet helemaal goed had ingelezen. Hij noemde haar namelijk meerdere keren Tiffany in plaats van Trinity. Daar kon ze nog wel om lachen, zo bleek uit een bericht op Instagram na de partij: "Voor degenen die het niet weten, mijn naam is TRINITY."

Dit is Trinity Rodman: bekende vriendin van toptennisser straalt op Wimbledon en heeft ruzie met beruchte vader Op Wimbledon maakt de Amerikaanse tennisser Ben Shelton veel indruk. Hij stond eerder dit jaar al in de halve finales op de Australian Open, maar lijkt ook geweldig uit de voeten te kunnen op het heilige gras in Londen. Shelton haalt ook de internationale media doordat hij een relatie heeft met een andere bekende sporter: Trinity Rodman. Zij kan aardig tegen een balletje schoppen én is ook nog de dochter van een beruchte sportlegende.

Rodman was ergens anders echter wel boos over. De dochter van de bekende basketballer is het namelijk helemaal zat dat haar vader telkens wordt genoemd tijdens wedstrijd van haar vriend. Dat gebeurde ook gedurende de partij van Shelton tegen Sonego. De topvoetbalster heeft zelf namelijk helemaal geen goede band met hem, want hij was in haar jeugd nauwelijks aanwezig.

"Ben heeft zijn familie en zijn eigen team om zich heen, waaronder zijn vader. Mijn vader is niet eens onderdeel van mijn leven dus er is geen enkele reden om hem te benoemen tijdens zijn wedstrijden aangezien ik niet eens wil dat er over hem tijdens mijn wedstrijden gepraat wordt. Het is Bens moment en dat van zijn naasten", schrijft Rodman op haar Instagram.

i Het bericht van Rodman op Instagram. © Instagram / Trinity Rodman

Shelton treft Sinner

Shelton komt woensdag weer in actie op Wimbledon en speelt dan tegen Jannik Sinner, de nummer één van de wereld. De Italiaan ontsnapte, want bij een 2-0 achterstand in sets raakte tegenstander Grigor Dimitrov plotseling geblesseerd.

Zorgen om gehavende Jannik Sinner na bizarre ontsnapping op Wimbledon: 'Ik voelde het behoorlijk' Grigor Dimitrov en Jannik Sinner speelden maandag een bizarre partij op het heilige gras van Wimbledon. Het leek er op dat Dimitrov zou stunten door de nummer één van de wereld te verslaan. Door een blessure moest de Bulgaar echter opgeven. Hierdoor mocht Sinner door naar de kwartfinale, maar het is nog niet zeker of de Italiaan nog in actie zal komen.

Het is overigens maar de vraag of de partij tussen Shelton en Sinner wel gespeeld kan worden, want de Italiaan raakte tijdens de partij tegen Dimitrov zelf ook geblesseerd aan zijn elleboog. Hij ondergaat dinsdag een MRI-scan waaruit moet blijken hoe groot de schade is.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.