Inmiddels zijn alle Nederlandse tennissers uitgeschakeld bij de senioren in het enkelspel op Wimbledon, maar toch zijn er nog genoeg linkjes naar ons land te vinden in Londen. Zo ook bij de junioren. Daar doen bij de jongens twee landgenoten mee, maar ook bij de meisjes is er iemand die een bijzondere band met Nederland heeft en zij is zelfs de topfavoriete.

Thiemo de Bakker was in 2008 op Wimbledon de laatste Nederlander die bij de jeugd een grandslamtitel wist te winnen en misschien gaat hij dit jaar wel een opvolger krijgen. Mees Röttgering, die vorig jaar de finale verloor op het heilige gras, en Thijs Boogard staan allebei in de tweede ronde.

Bij de meisjes zal er geen Nederlandse winnares gaan komen, want aan dat toernooi doen er helemaal geen landgenotes mee. Desondanks kan er toch een speelster winnen die een band met ons land heeft.

Relatie met Nederlands tennistalent

Röttgering, die eerder dit jaar op het ABN Amro Open in Rotterdam zijn debuut op het hoogste niveau bij de senioren maakte, heeft namelijk een bijzondere connectie met de topfavoriete van het meisjestoernooi op Wimbledon. De 17-jarige Australische Emerson Jones is in Londen als eerste geplaatst en dat is de vriendin van Röttgering.

De twee hebben naast hun relatie nog flink wat andere overeenkomsten. Zo stonden ze aan het einde van vorig jaar allebei op de eerste plek van de juniorenranglijst en werden ze ook beiden wereldkampioen bij World Juniors Finals. Ook verloren ze vorig jaar allebei de finale van het juniorentoernooi op Wimbledon.

De meest opvallende gelijkenis zit echter misschien wel in hun verjaardag. Ze zijn allebei namelijk op 7 juli jarig. Het enige verschil is dat Röttgering werd geboren in 2007 en Jones precies een jaar later. Het koppel vierde maandag dus allebei hun verjaardag op Wimbledon.

Röttgering en Jones gaan voor eerste Grand Slam

Röttgering en Jones zullen hopen om de feestweek compleet te maken door allebei de titel te pakken op Wimbledon nadat ze vorig jaar beiden de finale verloren. Waar Röttgering dinsdag zijn partij in de tweede ronde moet spelen, staat Jones al in de derde ronde. Zij won in de tweede ronde met duidelijke cijfers van Yoana Konstantinova uit Bulgarije: 6-2, 6-1.

Jones maakte eerder dit jaar overigens al haar debuut op een grandslamtoernooi bij de senioren. De organisatie van de Australian Open gaf haar een wildcard voor haar thuistoernooi. Jones trof het niet met de loting, want ze verloor in de eerste ronde met duidelijke cijfers van topspeelsters Elena Rybakina: 1-6, 1-6. Op Wimbledon deed ze ook mee aan het kwalificatietoernooi bij de senioren, maar daarin strandde ze in de laatste ronde.

De één jaar oudere Röttgering maakte aan het einde van vorig jaar de stap naar de senioren en kwam dus niet meer in actie op juniorentoernooien. Voor Wimbledon heeft hij echter een uitzondering gemaakt en het Nederlandse talent is op het heilige gras als derde geplaatst.

