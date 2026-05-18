Casper Ruud verloor zondag de finale van het ATP-toernooi in Rome van Jannik Sinner. Na de wedstrijd kon hij het echter niet laten om het Italiaanse publiek nog even op de hak te nemen.

Ruud speelde zondag de finale in Rome nadat hij eerder in het toernooi topspelers als Jiri Lehecka, Karen Khachanov en Luciano Darderi uitschakelde. Daarom mocht de 27-jarige top 20-speler gaan spelen voor zijn eerste titel. Sinner was de tegenstander en Ruud wist dat dit een lastige opgave zou worden. De Italiaan verloor dit seizoen nog maar zelden een set en is in topvorm richting het aankomende Roland Garros.

Het bleek ook dat de opgave voor Ruud erg lastig ging worden, want Sinner begon uitstekend aan de wedstrijd. In de eerste set knalde hij met 6-4 over de Noor heen en de Italiaan deed in de tweede set exact hetzelfde. Na twee sets was Ruud dus alweer klaar, maar dat accepteerde hij goed. Ruud kon het echter niet laten om het Italiaanse publiek toch nog even op de hak te nemen.

'Met voetbal gaat het minder'

In het interview na de wedstrijd sprak Ruud het Italiaanse publiek toe. "Ik wil tegen de Italiaanse tennisbond zeggen, jullie doen het echt fantastisch. Wat Jannik tegenwoordig doet, is geweldig, maar jullie hebben nog 6,7,8 spelers die de tenniswereld op dit moment echt aan het overnemen zijn. Ik weet dat dat met voetbal anders is op dit moment...', grapte Ruud. Hiermee doelt de Noor op het feit dat Italië niet is geplaatst voor het WK.

In de WK-kwalificatiepoule eindigde Noorwegen boven Italië, waardoor de Italianen naar de play-offs moesten. Daar werd met penalty's verloren van Bosnië-Herzegovina. Ruud, zelf een trotse Noor, merkte gelukkig dat de aanwezigen konden lachen om zijn uitspraak. "Sorry, maar als jullie verliezen van Noorwegen dan mogen wij daar ook best grapjes over maken. Alle gekheid op een stokje, ik wil natuurlijk alle fans bedanken voor de steun. Voor Jannik, maar ook voor mij", vertelde Ruud als afsluiter van zijn interview.

