Marco Trungelliti (36), een van de weinige klokkenluiders in de tenniswereld die in 2015 ernstige problemen aan het licht bracht, heeft recent gesproken over hoe ook het huidige systeem matchfixing helpt bestaan en waarom sommige spelers zelfs nu nog zwichten voor de verleiding.

De Argentijnse tennisser Trungelliti zal de top 100 van de wereld binnenstormen na het bereiken van de halve finales van het ATP 250-toernooi in Marrakech. Over zijn carrière en de grote uitdagingen die hij door de jaren heen tegenkwam, onthulde hij hoe hij jaren geleden werd verleid met een aanzienlijk bedrag om een wedstrijd te fixen. 50.000 dollar was het voorgestelde bedrag, destijds ondenkbaar voor hem.

In een recent interview met L'Équipe gaf Trungelliti een openhartige verklaring over de redenen waarom spelers in de val van matchfixing kunnen lopen en hoe hij destijds met de situatie omging. Gebaseerd op zijn eigen ervaring in de lagere circuits, beschreef hij hoe constante financiële druk spelers tot het uiterste drijft.

'Moeilijk om te weigeren'

"Als je 300 euro verdient voor een wedstrijd in de eerste ronde en iemand biedt je 5.000 euro om die wedstrijd te fixen, zeg je één, twee, drie keer nee. Maar als je dan zonder geld thuiskomt en anderen dit ziet doen, wordt het moeilijk om te weigeren. Mij werd tot 50.000 dollar aangeboden om een wedstrijd te fixen. 50.000 dollar voor een uur werk. Als je daar zelfs maar een seconde over nadenkt, ben je als tennisser verloren. Ik heb het nooit overwogen, maar ik zie dingen om me heen gebeuren."

Geen spijt

Marco Trungelliti zegt geen spijt te hebben van zijn keuzes om niet in te gaan op de aanbiedingen en alles open en bloot te vertellen. "Het was heel duidelijk in mijn hoofd. Ik wist vanaf het begin wat ik moest doen. Natuurlijk ben ik de uitzondering. Maar om echt trots te zijn, zouden de ATP en ITF serieus moeten vechten tegen matchfixing. Misschien lukt dat ooit," vertelde Trungelliti aan de Franse sportkrant.

Schorsing van landgenoten

In 2015, toen hij in de lagere circuits speelde, werd hij benaderd door personen die betrokken waren bij matchfixing, maar hij koos ervoor alles te melden en werkte samen met de autoriteiten. Zijn getuigenis droeg later bij aan onderzoeken en de schorsing van meerdere Argentijnse spelers tussen 2017 en 2018, waardoor een uitgebreid netwerk werd blootgelegd.