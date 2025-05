Nederlandse ex-tennisser (28) benaderd voor matchfixing: '3500 euro als ik eerste games zou verliezen'

Topsporters krijgen vaak te maken met matchfixing. Meestal sturen ze dergelijke berichten meteen door naar de autoriteiten. Een enkeling werkt aan de bizarre verzoeken mee. Ook de Nederlandse ex-tennisser Guy den Heijer (28) werd benaderd om expres te verliezen voor veel geld en onthult de details van dat verzoek.

In de podcast Pepers en Pegels over ondernemen, doet Den Heijer uit de doeken hoe matchfixers hem zochten én vonden. Op 21-jarige leeftijd versloeg hij de huidige nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, maar tot een net zo schitterende carrière kwam het nooit. Inmiddels is hij topsporter-af en kan hij vrijuit praten over het incident.

Weinig prijzengeld

"Er wordt aan de onderkant van de tour weinig prijzengeld uitgekeerd", zegt Den Heijer. Hij moest veel geduld hebben tijdens zijn carrière. Het meeste prijzengeld wat hij ooit won was 5200 dollar en niet eens op een officieel toernooi van de ATP of ITF (Challengers). Dus dachten gokkers een makkelijk slachtoffer te hebben gevonden om over te halen.

'Je gaat er wel over nadenken'

"Ik was in Polen. Toen kreeg ik een bericht: 'Wil jij de eerste drie games verliezen voor 3500 euro en de eerste set verliezen voor 7500 euro?' Ik kreeg 'm via sociale media binnen, ik weet niet eens van wie precies." Een hoop geld, beaamt Den Heijer. "Dit speelt bij heel veel tennissers, zeker aan de onderkant van de topsport. Dus ja, je gaat er wel over nadenken."

'Dan ben je gewoon klaar'

Maar volgens de Nederlander had hij zijn antwoord al voor het nadenken klaar. "Nee, natuurlijk niet. Op het moment dat je dat doet en je wordt gepakt - en dat gebeurt regelmatig - dan ben je gewoon klaar. Je bent dan chantabel, zeker met zo'n partij." Hij meldde het incident bij de hoofdscheidsrechter voor de wedstrijd, die er een notitie van maakte.

Spannend?

Of Den Heijer niet ontzettend zenuwachtig was toen hij het meldde, bang voor een eventuele straf? "Als je op dat moment ook niet doet, ben je strafbaar. Op het moment dat je niks verkeerd doet, is het niet zo spannend."

Geschorste Jannik Sinner

Jannik Sinner, die op zeventienjarige leeftijd nog klop kreeg van Den Heijer, is net terug van een schorsing. Niet vanwege matchfixing, maar vanwege doping. De schorsing duurde maar kort - drie maanden - omdat hij kon verklaren dat de verboden stof zeer waarschijnlijk via de handen van een masseur in zijn lichaam terecht was gekomen.

