Novak Djoković en ex-basketballer Shaquille O'Neal zijn in Riyad en nemen daar deel aan het Joy Forum. De eerste beelden van hun ontmoeting in Saoedi-Arabië zijn al viraal gegaan op sociale media. De twee topsporters met een enorm lengteverschil blijken vrienden te zijn.

Djoković, de ongeëvenaarde tenniskampioen is dinsdagavond naar Riyad afgereisd voor een aantal belangrijke verplichtingen daar. Hij speelde donderdag tegen Jannik Sinner in de spectaculaire 'Six Kings'-exhibitie in Saoedi-Arabië. Hij verloor de strijd van de Italiaanse topper, waardoor hij het prijzengeld van het toernooi niet binnen zal halen. Maar het Six Kings-toernooi was niet de enige verplichting van de beste tennisser aller tijden in dit land.

Op de officiële kanalen van de organisatoren van deze exhibitie is bekendgemaakt dat Nole zal deelnemen aan een discussie op het Joy Forum. Het onderwerp? Het behalen van topprestaties in de sport en wat er nodig is om een blijvende erfenis op te bouwen. Naast Nole zullen ook NBA-legende Shaquille O'Neal, UFC-baas Dana White en mediaman Max Kellerman spreken. En nu is de eerste video van de ontmoeting tussen Djokovic en O'Neal al opgedoken.

Band tussen O'Neal en Djokovic

De legendarische basketballer en Nole poseerden samen voor een foto toen ze elkaar troffen. Het publiek in Riyad kan tijdens een 45 minuten durend gesprek genieten van verhalen over de grootste successen uit de carrières van deze twee briljante sporters. O'Neal is al jaren gestopt als basketballer, maar in de Verenigde Staten is hij nog altijd bekend als TV-persoonlijkheid en ondernemer met onder andere zijn eigen restaurantketen.

O'Neal vertelde ook over de band die hij met de Servische toptennisser heeft. "Hij is de grootste tennisser aller tijden. Er zijn een hoop namen die je kan noemen voor die positie, maar ik ken deze man al een tijdje. Hij is zonder twijfel de grootste aller tijden. Ik weet nog dat we elkaar voor het eerst ontmoetten. Hij keek mij aan en ik keek hem aan en we kenden elkaar toen nog niet eens. We lachten naar elkaar en gaven elkaar direct een flinke knuffel. Hoe bekend ik zelf ook ben, van hem ben ik nog steeds een grote fan."