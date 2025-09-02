Novak Djokovic hoopt op de US Open zijn 25ste grandslamtitel binnen te gaan hengelen. De Serviër heeft daarvoor nog drie zeges nodig. Djokovic moet dinsdag eerst in de kwartfinales zien af te rekenen met Taylor Fritz, maar dat belooft een zware klus te worden voor de Serviër.

Fritz is tenslotte nog de enige Amerikaanse speler die bij de mannen in het toernooi zit en hij moet een einde aan de lange droogte van zijn land gaan maken. Andy Roddick was in de 2003 de laatste mannelijke tennisser uit de Verenigde Staten die de titel in het enkelspel wist te pakken. Fritz kwam vorig jaar al in de buurt om hem op te volgen, maar strandde toen in de finale tegen Jannik Sinner. Deze keer wacht hem in de kwartfinales al een loodzware opgave met Djokovic, maar ook voor de Serviër zal het niet makkelijk worden.

De twee tennissers nemen het tegen elkaar op in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Daar is plaats voor ruim 23.000 mensen. Hoewel Djokovic mede door zijn prestaties flink wat fans heeft over de hele wereld is de kans groot dat zij massaal de kant van Fritz zullen kiezen. De Serviër moet het dus niet alleen tegen de Amerikaanse tennisser opnemen, maar ook tegen duizenden anderen.

Favoriet

Djokovic is qua aanzien natuurlijk nog altijd de favoriet, maar is dat niet als er naar de wereldranglijst gekeken wordt. Fritz staat tenslotte drie plekken boven de Serviër. Toch zal niemand de Amerikaan als favoriet zien voor hun duel in New York en dat komt door de balans in hun onderlinge duels. De twee namen het tenslotte tien keer eerder tegen elkaar op en Djokovic wist al die partijen te winnen. De Amerikaan pakte ook slechts drie sets in al die duels.

Waar spelers nog weleens in de war kunnen raken doordat het volledige publiek op de hand van hun tegenstander is, zal dat bij Djokovic niet het geval zijn. Hij heeft flink wat ervaring met het spelen tegen Amerikanen op de US Open. Hij nam het vijftien keer op tegen een thuisspeler op de US Open en won alle duels. De laatste keer was vorige week, want toen versloeg hij Zachary Svajda in vier sets in de tweede ronde.

