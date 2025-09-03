De tienduizenden tennisfans op de US Open sloten Novak Djokovic al snel weer in hun armen nadat de Servische toptennisser de uren daarvoor hun harten had gebroken door thuisspeler Taylor Fritz in de kwartfinales uitschakelde. Ze juichten weer massaal voor hem en raakten ontroerd toen Djokovic op de baan een dansje deed en daarna uitlegde wat het betekende.

Swingend met zijn schouders en met zijn handen gebarend dat hij een drankje dronk vierde de 38-jarige Djokovic zijn zege op Fritz. Het was een mooi moment, want daarmee dacht hij aan zijn jarige dochtertje Tara, die thuis al lag te slapen ten tijde van de kwartfinale. Hij deed het dansje speciaal voor haar, zo onthulde hij na afloop. "Het is twintig minuten voor middernacht, hier op 2 september, en het is nog net mijn dochters verjaardag. Dus dit is een groot cadeautje voor haar", zei hij lachend terwijl hij met zijn handen een hartgebaar maakte naar de camera.

Speciaal dansje voor dochter

Het dansje was thuis ingestudeerd met de jongste telg van het gezin. "Ze gaat me morgen beoordelen. Hoe was het dansje? Zij vertelde me hoe en wat ik moest doen. Het is een K-Pop Demon Hunters-liedje (K-Pop is het wereldwijd razendpopulaire Korean Pop-genre, red.). Soda Pop heet het liedje. Het is natuurlijk wereldwijd zeer populair iets voor tieners en kinderen, maar ik hoorde er pas een paar maanden geleden voor het eerst van toen mijn dochter het vertelde. Thuis doen we verschillende dansjes, dus ik hoop dat ze dit morgen ziet en ik haar een glimlach kan bezorgen."

Standing by for the score from Novak's daughter 😍 pic.twitter.com/L5D7TPpDqH — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Fluiten en joelen

De Amerikaanse fans juichten en joelden weer massaal en konden het gebaar wel waarderen. Tijdens de wedstrijd tegen Fritz waren ze allemaal op de hand van de Amerikaanse tennisser en beklaagde Djokovic zich zelfs bij de umpire over de luidruchtige fans op de tribunes. Met veelzeggende gebaren richtte hij zich na gewonnen sets richting de fluitende personen. Maar na afloop sloten ze elkaar weer in de armen. In de halve finales neemt de Serviër het vrijdag op tegen Carlos Alcaraz.

