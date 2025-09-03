Novak Djokovic kreeg woensdagochtend te maken met een zeldzaam vijandige sfeer op de US Open. De Servische toptennisser rekende in de kwartfinale van de Amerikaanse Grand Slam af met de laatste thuisspeler in het enkelspel bij de mannen en kreeg een hels fluitconcert te verwerken. Hij ging daar op zijn manier mee om en deed de tennisfans in New York pijn.

De 38-jarige Djokovic is wel wat gewend op Flushing Meadows en wist van tevoren al wat hij kon verwachten. Met Taylor Fritz, de virtuele nummer vier van de wereld, hadden de Amerikaanse tennisfans eindelijk weer eens hoop op een 'eigen' winnaar van de Grand Slam. Vorig jaar haalde hij nog de finale en ook nu liet Fritz spel zien wat hem weer daar zou kunnen brengen. Op centre court Arthur Ashe waren de fans dan ook massaal voor Fritz en tegen Djokovic, maar dat zorgde alleen maar voor tegenstrijdig effect.

Dansje op de baan

Djokovic is de tegenstander van Carlos Alcaraz in de halve finale van de US Open. De als zevende geplaatste Serviër won in de kwartfinale in vier sets van Fritz: 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. De 38-jarige Djokovic won de eerste set eenvoudig van Fritz, maar de Amerikaan bood daarna steeds beter tegenspel. Na bijna 3,5 uur spelen kon de Serviër de overwinning met een dansje op de baan vieren. Hij sprak na afloop van een 'ongelooflijk spannende wedstrijd'.

Kusjes en stil-gebaar

Maar op de baan liet hij een andere kant van zichzelf zien. Hij speelde 15 keer eerder tegen een Amerikaan op diens thuisbaan en won alle duels. De fluitconcerten om hem uit zijn concentratie proberen te halen, deerden hem niet. Integendeel. Hij blies na het winnen van de eerste twee sets kusjes naar de haters die hem uitfloten en legde zijn wijsvinger op zijn lippen, in een teken naar ze om stil te zijn. Dat leek in eerste instantie juist als een rode lap op een stier te werken, want Fritz kwam terug tot 2-1 in sets. Daarna was het echter alweer gedaan. Djokovic won voor de elfde keer van Fritz en blijft daarmee ongeslagen tegen de top-Amerikaan.

