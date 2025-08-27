Novak Djokovic heeft met de nodige moeite de derde ronde gehaald op de US Open. De viervoudig kampioen kwam verrassend op achterstand tegen Zachary Svajda, maar door fysieke problemen bij de 22-jarige Amerikaan wist de Serviër het toch relatief simpel om te draaien: 6-7, 6-3, 6-3, 6-1. Djokovic evenaarde met zijn zege een bijzonder record van Roger Federer.

Het was voor Djokovic op voorhand al flink wennen. De Serviër speelt al 20 jaar op de US Open, maar moest pas voor de allereerste keer aantreden in de eerste partij op het Arthur Ashe Stadium, het grootste stadion in New York. Djokovic speelde in het verleden altijd pas in de tweede wedstrijd van de dag op die baan of in de avondsessie.

Moeizaam begin

Voor alles is echter een eerste keer en daar had de 38-jarige Serviër het lange tijd moeilijk mee tegen de nummer 102 van de wereld. Hij liet in de eerste game van de partij een paar breakpoints liggen en dat kwam hem duur te staan. Svajda wist een tiebreak af te dwingen en trok die met een snoeiharde backhand langs de lijn verrassend naar zich toe.

Djokovic maakte een fletse indruk en wist de Amerikaan lange tijd niet te breken, maar toen hij halverwege de tweede set even wat meer energie in zijn spel legde, was het al snel 1-1 in sets. Svajda, die voor de vijfde keer meedeed aan de US Open, kreeg vervolgens ook te maken met een fysiek probleem. De Amerikaan had zichtbaar last van zijn linkerbeen en bewoog steeds trager over de baan.

Djokovic profiteert van blessure

Opmerkelijk genoeg wist hij in de derde set toch op een 3-1 voorsprong te komen en dat was het moment dat de fans op de tribune er toch even goed voor gingen zitten. Zij zagen Djokovic echter al snel terugbreken en vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts bij de Amerikaan. De 24-voudig grandslamkampioen gunde zijn strompelende tegenstander nog maar één game en pakte alsnog simpel de zege: 6-7, 6-3, 6-3, 6-1. Djokovic sloot zo ook zijn vijftiende ontmoeting met een Amerikaan op de US Open af met een overwinning.

"Ik was niet blij met hoe ik speelde in het begin van de wedstrijd, maar daarvoor moet ik Zachary ook de credits geven, want hij speelde erg sterk. Het was jammer dat hij last kreeg van een blessure, maar ik heb er respect voor dat hij de wedstrijd uitspeelde. Het was duidelijk dat hij niet meer zo goed kon serveren als in de eerste anderhalve set."

Djokovic evenaart Roger Federer

Djokovic boekte alweer zijn 191ste zege op hardcourt bij een grandslamtoernooi. Hij won 99 keer een wedstrijd op de Australian Open en zijn overwinning op Svajda was nummer 92 op de US Open. Hij evenaarde daarmee het record van Roger Federer, die ook 191 keer een wedstrijd op hardcourt op een Grand Slam. De Zwitser won 102 duels in Melbourne en stapte 89 keer als winnaar van de baan in New York.

De 38-jarige Djokovic plaatste zich voor de negentiende keer in net zo veel deelnames voor de derde ronde in New York. De Serviër neemt het vrijdag in zijn volgende partij op tegen de winnaar van de partij tussen Cameron Norrie en Francisco Comesana en kan dus het record van Federer definitief overnemen.

