Novak Djokovic krijgt op speciale dag 'hele andere tegenstander', toptennisser hoopt op revanche

Novak Djokovic kan vandaag, op zijn 38e verjaardag, zichzelf trakteren op een overwinning. Niet voor 18.00 uur betreedt de Servische toptennisser de baan in Genève om zich te revancheren tegen Matteo Arnaldi. De Italiaan was in Madrid nog verrassend te sterk voor Djokovic. Dit toernooi is zijn generale repetitie voor Roland Garros.

Toptennisser Djokovic viert vandaag zijn 38e verjaardag en hoopt die te bekronen met een plek in de halve finale van het toernooi in Genève. De beste tennisser aller tijden betreedt rond 18.00 uur de baan in Zwitserland voor zijn kwartfinale tegen de nummer 39 van de wereld, Matteo Arnaldi (36). Djokovic kan zich revancheren voor de nederlaag tegen de Italiaan eerder dit voorjaar op de Masters van Madrid. Dat was hun eerste ontmoeting, die de 24-jarige Arnaldi met 6-3, 6-4 won.

'Geweldige ervaring'

In zijn eerste wedstrijd in Genève versloeg Djokovic Marton Fucsovics met 6-2, 6-3. Na zijn overwinning straalde Djokovic: "Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid hier in Genève, het is een geweldige ervaring voor mij. Ik geniet er enorm van om hier te spelen, want ik krijg hier zoveel steun. Dank jullie allemaal. Dit is mijn eerste overwinning op gravel dit seizoen, ik heb het ijs gebroken op deze ondergrond."

Lastig

Het is lastig om op gravel te spelen. Je verwacht twee of meer slagen. Een goede service helpt enorm en dat was mijn beste wapen vandaag. Daarmee heb ik me uit lastige situaties gered. Ik speelde mijn beste tennis toen het nodig was. Ik ben tevreden met mijn niveau." Djokovic sprak in het Frans, wat de fans in Genève extra enthousiast maakte. Over zijn aanstaande duel tegen Arnaldi zei hij: "Hij is een andere tegenstander. Ik verloor van hem in Madrid. Ik hoop dat het in Genève anders zal zijn."

Loting Roland Garros

Voordat Djokovic de baan op gaat in Genève, wordt om 14.00 uur de loting voor Roland Garros verricht, de tweede Grand Slam van het seizoen. De winnaar van Djokovic - Arnaldi speelt in de halve finale in Zwitserland tegen de winnaar van Alexei Popyrin (Australië) - Cameron Norrie (Groot-Brittannië). Als Djokovic het toernooi wint, dan gaat hij met titel nummer 100 in zijn carrière naar Roland Garros.