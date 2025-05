Novak Djokovic laat tennisfans schrikken met medische time-out, vlak voor Roland Garros

Novak Djokovic heeft tennisfans flink laten schrikken op het toernooi van Genève. De Serviër vroeg halverwege de tweede set om medische hulp vanwege problemen met zijn voet. En dat met grandslamtoernooi Roland Garros in het verschiet.

Djokovic speelde tegen de Hongaar Marton Fucsovics (33, nummer 134) op het toernooi van Genève. Hij moest halverwege de tweede set tegen Marton Fucsovics een medische time-out aanvragen. Aanvankelijk was onduidelijk wat er aan de hand was.

Toen de camera dichterbij kwam bleek Djokovic een probleem te hebben met zijn voet. Er was te zien dat de nummer zes van de wereldranglijst veel blaren had. Het zag er behoorlijk pijnlijk en vervelend uit.

Zijn fysiotherapeut behandelde de voet en de 37-jarige herstelde zich vervolgens vlot. In de volgende game brak Djokovic meteen de service van zijn opponent. Hij won de partij uiteindelijk vrij eenvoudig (6-2, 6-3).

Djokovic begon de wedstrijd sterk. Na twee gelijkopgaande games won hij er drie op rij. De Hongaar had moeite om in zijn spel te komen en Djokovic profiteerde hiervan om de eerste set met 6-2 te winnen. Ook de tweede set werd gedomineerd door Djokovic. Hij won opnieuw drie games achter elkaar. Fucsovics vond geen antwoord op het spel van de Serviër.

Eerste zege op gravel

Het is zijn eerste overwinning op gravel dit seizoen en daar was de tennistopper erg blij mee. Zijn doel was dan ook om in Zwitserland nog wat wedstrijdritme op gravel op te doen voor Roland Garros. De Grand Slam in Parijs vindt plaats van zondag 25 mei tot en met 8 juni.

In de kwartfinales in Genève treft Djokovic donderdag Matteo Arnaldi (24, nummer 39), de Italiaan die hem bijna een maand geleden, op 26 april, in Madrid in de eerste ronde versloeg met 3-6, 4-6. Ongeacht de uitslag zal het een feestelijke dag worden. Hij viert donderdag namelijk zijn 38e verjaardag.