Toptennisser Novak Djokovic doet schokkende openbaring over concurrenten: 'Ik ben blij dat dat zo is'

Novak Djokovic komt op woensdagavond weer in actie nadat hij voor het eerst in zijn carrière de Italian Open heeft overgeslagen. Voorafgaand aan zijn duel deed de Servische toptennisser opvallende uitspraken over twee van zijn concurrenten.

Tijdens zijn afwezigheid in Rome werden de fans getrakteerd op de grootste ontmoeting tot nu toe tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz in de finale, en zelfs Djokovic keek een paar games mee. Na het zien van Alcaraz’ 7-6(5) 6-1 overwinning gaf de 24-voudig Grand Slam-kampioen zijn jongere concurrenten gelijk en deed hij een opvallende uitspraak over hun status in de sport.

'Zij zijn nu de leiders'

"Ik zag het einde van de eerste set, slechts een paar games, en ik denk dat ze op een hoog niveau speelden", vertelde de Servië aan Sport Klub. "Zij zijn nu de leiders van onze sport, hun rivaliteit is op dit moment de grootste en het is goed voor onze sport dat we nieuwe jonge tennissers hebben."

Nieuwe generatie

Djokovic was ooit de meest dominante speler, die regelmatig titels pakte en felle rivaliteiten had met Roger Federer, Rafael Nadal en Andy Murray. Maar hij gelooft dat de nieuwe generatie nu de leiding heeft genomen.

"Ik ben blij dat dat zo is, de afgelopen twintig jaar was er zoveel spanning rondom de Big Four. Er is ook (Alexander red.) Zverev, die we niet mogen vergeten,” voegde hij eraan toe.

Op jacht

Djokovic besloot recentelijk dat hij mee gaat doen aan het ATP 250-toernooi in Genève. Hij speelt op woensdagavond om 18:00 zijn openingswedstrijd tegen Marton Fucsovics. De huidige nummer zes van de wereld jaagt op een flinke mijlpaal: zijn honderdste titel.

Djokovic deed vorig jaar ook mee aan dit toernooi en bereikte toen de halve finale, waar hij verloor van Tomas Machac.