Novak Djokovic onzeker naar Roland Garros na uitglijder op Geneva Open: 'Tuurlijk maak ik me zorgen'

Novak Djokovic is niet zeker van zijn kansen op de French Open. Rolland Garros gaat zondag van start, maar de Servische tennisser is nog niet overtuigd van zijn kunnen. De nummer één van de wereld kwakkelde op een voorbereidend toernooi in Genève.

Tomas Machac bleek in Zwitserland een brug te ver voor de Servische wereldster - Djokovic ging in de halve finale op de Geneva Open onderuit tegen zijn Tsjechische uitdager. Na met 6-4, 0-6, 6-1 verloren te hebben, sprak Djokovic zich zorgelijk uit over het aankomende toernooi in Frankrijk. Ziet hij de Franse titel nu al door zijn vingers glippen?

"Natuurlijk maak ik me zorgen", reageerde hij bij atptour.com. "Ik heb dit jaar nog helemaal niet goed gespeeld. Ik heb een paar goede wedstrijden gehad hier en daar, maar het is wat het is. Ik moet het maar accepteren." Djokovic gunt zichzelf absoluut geen favorietenrol. "Ik denk niet dat ik de grootste kanshebber ben", zei hij over Roland Garros. "Ik ga het per wedstrijd bekijken en dan zie ik wel hoe ver ik kom." Wie volgens de Serviër wel een favorietenrol aanneemt? Rivaal Rafael Nadal.

Moeizaam

2024 bewijst zich tot nu toe geen fantastisch jaar voor de 24-voudig Grand Slam-winnaar. Djokovic wordt geplaagd door ongeluk. Waar hij af een toe last heeft van een fles op hoofd, voelde hij zich in Genève allesbehalve topfit. "Het was geen goede dag vandaag - ik had echt een hoop maagklachten."

Roland Garros wordt een belangrijk toernooi voor Djokovic, die zijn status als de nummer één van de wereld kan verliezen aan Jannik Sinner. De Italiaan staat nu tweede in de ranking van ATP. Djoko moet de halve finale halen wil hij de 22-jarige Sinner op afstand houden.