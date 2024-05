Novak Djokovic schuift opmerkelijke naam naar voren voor winst Roland Garros: 'Rafael Nadal is topfavoriet'

Hij is de nummer 276 van de wereld, kampt de laatste jaren met veel blessures en is bezig aan zijn laatste tennisjaar. Toch is Rafael Nadal de topfavoriet voor Roland Garros, dat zondag begint. Tenminste, als het aan Novak Djokovic ligt.

De Serviër, die drie keer eerder het grandslamtoernooi won, doet die uitspraken tijdens het tennistoernooi van Genève. Djokovic verwacht dat Nadal ondanks zijn problemen van de afgelopen jaren dé favoriet is voor de eindzege. Dat zou dan zijn vijftiende (!) zege zijn op het Franse graveltoernooi voor de 37-jarige Spanjaard.

"Als je het hebt over Roland Garros en Rafael Nadal, is hij voor mij altijd de grote favoriet", vindt Djokovic (36). "Daarna ben ik misschien favoriet, als ik me goed voel en goed speel." De nummer één van de wereldranglijst verwacht dat de strijd om de winst meer open ligt dan de vorige jaren. "Casper Ruud is zeker een van de vijf spelers die kan winnen", voorspelt Djokovic, die daarna ook onder meer Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev noemt als kanshebbers voor Roland Garros.

Gravelkoning Nadal

Dat Nadal de gravelkoning wordt genoemd, heeft hij met name te danken aan zijn prestaties op Roland Garros. In 2005 won hij voor het eerst het toernooi, daarna volgden nog eindzeges in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022. Slechts drie keer won hij het toernooi niet. Nadal won ook nog vier keer US Open, twee keer Australian Open en tweemaal Wimbledon.

De laatste jaren kwakkelt Nadal met blessures. Mede daardoor zakte hij af tot de 276e plek op de wereldranglijst. Eerder deze maand stelde hij teleur tijdens het graveltoernooi van Rome, waar hij zijn slechtste resultaat ooit boekte.