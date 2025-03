Novak Djokovic stap dichter bij historische titel na veelbesproken duel Miami Open

Novak Djokovic is nog steeds in de race voor een historische titel op de Miami Open. Hij versloeg donderdagavond in de kwartfinale in een veelbesproken duel de Amerikaan Sebastian Korda.

De nummer vijf van de wereldranglijst won de eerste set overtuigend met 6-3. Maar in de beginfase van de tweede set liet zijn tegenstander, nummer 25 van de wereld, zien wat hij in huis had. Hij maakte het Djokovic erg lastig, maar uiteindelijk werd het duel met een tiebreak in het voordeel van de Serviër beslist.

De 37-jarige gaat door naar de halve finale waarin hij het opneemt tegen Grigor Dimitrov. Hij hoopt het toernooi af te sluiten met de titel. Dat zou een historische prestatie zijn. Het zou namelijk zijn honderdste titel ooit betekenen.

Daarmee komt hij in een iconisch rijtje met Jimmy Connors (109 titels) en Roger Federer (103). Djokovic won een recordaantal van 24 grandslamtitels, daarnaast was hij ook veertig keer de beste op een ATP 1000-toernooi.

Ophef

Er was flink wat ophef rond de kwartfinale tussen Djokovic en Korda. Die werd namelijk met een dag uitgesteld dankzij een nieuwe regel waar de toptennissers gebruik van maakten. Ze vroegen de organisatie om uitstel omdat ze niet later dan middernacht wilden spelen. Een nieuwe ATP-regel bepaalt dat een wedstrijd niet later mag beginnen dan 23.00 uur.

Fans waren niet blij met dat besluit. Zij verloren namelijk veel geld. Velen hadden dure tickets gekocht om die dag te kijken en kunnen nu niet meer naar de wedstrijd omdat die op een nieuwe datum plaatsvindt.

"Ik heb duizend dollar uitgegeven aan tickets om Djokovic te zien spelen op de Miami Masters", schrijft een van de woedende fans op sociale media. "Maar de wedstrijd is uitgesteld en het beste wat ze me kunnen bieden zijn tickets van 10 dollar voor de slechtste plaatsen."

Halve finale

De andere halve finale gaat tussen de Amerikaan Taylor Fritz en Italiaan Matteo Berrettini. Veel absolute toppers werden al vroegtijdig uitgeschakeld op het toernooi in Miami. Zo moesten Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Jack Draper en Holger Rune het toernooi al in de tweede ronde verlaten. Ook Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul, Casper Ruud en Alexander Zverev zijn al uitgeschakeld.