Pas na klachten van Novak Djokovic én zijn tegenstander past Roland Garros omstandigheden aan

Na twee minutenlange onderbrekingen heeft Novak Djokovic alsnog zonder veel moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Serviër (38) klaagde al na vijf games steen en been over de omstandigheden in Parijs, maar de organisatie luisterde niet naar hem. Toen ook zijn tegenstander Mackenzie McDonald vervolgens begon te klagen, werd er alsnog werk gemaakt. De wedstrijd eindigde onder een gesloten dak.

De wedstrijd werd in de eerste set, bij een stand van 3-2 voor Djokovic, onderbroken vanwege regen. Novak benaderde de umpire om uit te leggen dat de omstandigheden niet geschikt waren om te spelen, maar zijn protest werd afgewezen en de wedstrijd werd hervat. Het waaide flink rond de tennisbanen, maar de regen zette niet door. Toch was het volgens Djokovic onmogelijk om te spelen omdat de miezer in zijn gezicht waaide.

Beelden via Eurosport/HBO Max.

Ook tegenstander klaagt

Nadat de Serviër vervolgens een break plaatste, reageerde zijn tegenstander hetzelfde: hij liep naar de umpire om te klagen over de weersomstandigheden en weigerde verder te spelen totdat het dak gesloten was. Normaal gesproken sluiten de organisatoren het dak niet als er geen zware regenval wordt verwacht, maar na deze twee protesten gebeurde dat toch en werd de wedstrijd hervat. De Servische toptennisser won vervolgens de eerste set met 6-3.

Volgende tegenstander

In de rest van de wedstrijd waren er weinig bijzonderheden te melden toen het dak eenmaal dicht was. Djokovic legde de Amerikaan aan banden en boekte in straight sets zijn plek in de tweede ronde van Roland Garros. Daar treft de man die op zijn 25ste Grand Slam-eindzege jaagt, de winnaar van de partij tussen twee Fransen. Corentin Moutet is de nummer 73 van de wereld en hoopt zijn landgenoot Clement Tabur te verslaan. De nummer 280 van de wereld kwam via de kwalificaties in het hoofdtoernooi.

'Makkelijkere' weg naar finale

Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Na een vijfsetter thriller verloor hij van Cameron Norrie na drie uur en 52 minuten (7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5). Dit betekent dat de huidige nummer 11 van de wereldranglijst Novak Djokovic niet in de weg zal staan, aangezien ze volgens de planning in de vierde ronde tegen elkaar zouden spelen.

