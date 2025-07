Aryna Sabalenka is ook Wimbledon begonnen als topfavoriete en moet die rol al vroeg waarmaken. In de derde ronde neemt de nummer één van de wereld het op tegen Emma Raducanu, die 'fenomenaal' stond te tennissen in haar vorige partij.

Raducanu nam het woensdag op tegen Marketa Vondrousova, die het Grand Slam-toernooi in 2023 nog won. Dat weerhield de 22-jarige Raducanu er niet van om de Tsjechische alle hoeken van het Centre Court te laten zien: 6-3, 6-3. De Britse is zelf ook zeker geen onverdienstelijk tennisster: in 2021 stuntte zij als 18-jarige door de US Open te winnen.

"Ik voel me fantastisch", zei Raducanu na haar zege in de tweede ronde. "Ik denk dat dit echt een goede wedstrijd was. Dit is een van de beste partijen die ik in lange tijd heb gespeeld, en daar ben ik erg trots op. Ik heb vandaag alles goed gedaan en ben blij met dit niveau."

'Dan maakt ze kans'

Daar was Tracy Austin, tweevoudig winnares van de US Open én analist bij de BBC, het roerend mee eens. "Dit is het beste spel wat ik van haar heb gezien sinds de US Open. Haar tennis was sensationeel. Haar eerste slag na het serveren was fenomenaal. Ik zou zeggen dat ze kans maakt om Sabalenka te verslaan als ze zo speelt."

Lovende woorden over Aryna Sabalenka

Raducanu sprak lovende woorden over de Belarussische, die vorige maand nog in de finale van Roland Garros stond. "Ze is de nummer één van de wereld, zo dominant en heeft alles gewonnen wat er te winnen valt. Dus het belooft een heel moeilijke partij te worden. Wanneer je tegen iemand van haar niveau speelt weet je dat het heel lastig gaat worden, maar er zal in ieder geval geen druk op mij staan!"

De woorden van Raducanu over de 27-jarige Sabalenka kloppen overigens niet helemaal. Zo won ze 'pas' twee van de vier Grand Slams: haar beste resultaat op Wimbledon is tot nog toe de halve finale, terwijl ze ook Roland Garros nog nooit op haar naam schreef.