Toptennisster Aryna Sabalenka beleefde een vreemd moment na haar openingswedstrijd op Wimbledon. De nummer één van de wereld werd namelijk uitgescholden door een kind.

In aanloop naar Wimbledon ging een filmpje van Sabalenka viraal. In de video was te zien hoe ze tijdens een trainingssessie flink aan het vloeken was. Die beelden verspreidden zich al snel op sociale media.

Geschokt

Op maandagmiddag nam de nummer één van de wereld het op tegen debuterende fotomodel Carson Branstine, en won met 6-1, 7-5. Na de overwinning verliet ze de baan en stopte vriendelijk om handtekeningen uit te delen aan jonge fans, maar bij de ontmoeting met een jong jongetje keek ze zichtbaar geschokt.

Tijdens de persconferentie werd haar ernaar gevraagd, waarop ze zei: "Ja, hij sprak Braziliaans-Portugees, hij was aan het schelden. Ik zei tegen hem: 'Dat zou je niet moeten zeggen'". Desondanks kon de Wit-Russische er wel om lachen "Ja, het was eigenlijk wel een grappig moment."

Sabalenka had wel een idee waarom het jongetje aan het schelden was. "Het kwam door die video waarin ik aan het vloeken was tijdens de training – die is viraal gegaan in Brazilië."

Openingswedstrijd

Sabalenka nam het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de debuterende Carston Branstine. Van tevoren leek het al duidelijk wie er zou gaan winnen, gezien de WTA-rankings. Branstine is de nummer 194 van de wereld, terwijl Sabalenka de nummer één is.

Sabalenka was zoals verwacht de sterkste in de partij. De eerste set won de Wit-Russische overtuigend met 6-1, waardoor het even leek alsof het een walk-over zou worden. Toch gaf de 24-jarige Branstine zich niet zomaar gewonnen en wist ze in de tweede set meer games binnen te slepen.

Sabalenka trok echter ook die set naar zich toe en won uiteindelijk met 6-1, 7-5 - de eerste stap richting mogelijk haar eerste Wimbledon-titel. In de volgende ronde moet de Wit-Russische het opnemen tegen Marie Bouzkova.

