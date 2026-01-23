Yulia Putintseva heeft haar derde ronde op de Australian Open gewonnen, maar dat ging absoluut niet zonder slag of stoot. Ze versloeg de Turkse Zeynep Sönmez in de Show Court Arena, maar het publiek in Melbourne was voor, tijdens en na de wedstrijd hoorbaar tégen de Kazachse.

Putintseva is doorgaans niet een van de meest geliefde speelsters op de WTA-tour. Door acties in het verleden keerden fans en medespeelsters zich tegen de Kazachse. Zo ging een moment waarop Putintseva een ballenmeisje op de US Open in 2024 compleet negeerde viraal. Daarnaast kreeg ze het na een onderling duel aan de stok met Maria Sakkari, waarbij de Griekse Putintseva toebeet dat 'niemand haar mag'.

In de derde ronde van de Australian Open speelde Putintseva ook nog eens tegen publieksfavoriet Sönmez. De Turkse speelster is de eerste Turkse tennisster ooit die deze fase van het toernooi bereikte. Bij het publiek is Sönmez een favoriet door tegenovergestelde acties als die van Putintseva. Zo hielp ze eerder deze Australian Open een ballenmeisje dat flauwviel tijdens een wedstrijd van de Turkse.

Constant boegeroep

Het publiek liet zich in de partij tussen Putintseva en Sönmez van een wel heel heftige kant zien. De Kazachse werd vanaf het moment dat ze de baan betrad uitgejouwd door de fans. Alleen een groepje supporters uit Kazachstan in de hoek van het stadion stond aan haar kant. Bij elk gewonnen punt kreeg Putintseva boegeroep naar haar hoofd, maar dat leek de nummer 94 van de wereld niet te deren. Ze bleef stoïcijns doorspelen en won haar partij uiteindelijk met 2-1 (6-3, 6-7, 6-3).

Ook na de wedstrijd werd Putintseva door bijna het complete stadion uitgejouwd. De speelster reageerde door een hand achter haar oor te houden, alsof ze het publiek niet goed kon horen. Vervolgens werden de fans getrakteerd op een dansje. Ook in haar interview achteraf gaf Putintseva aan dat het boegeroep haar niet veel doet.

"Een bizarre sfeer hier. Kijk naar de fans, ze zijn zeer gepassioneerd in wat ze doen. Dat is fantastisch om te zien, zeker tegen mij. Ik hou van dit soort uitdagingen", vertelde een lachende Putintseva nadat ze voor het eerst de vierde ronde van de Australian Open bereikte. Ook bedankte ze het groepje Kazachse fans in het stadion nog even en noemde ze hen 'de besten'.

