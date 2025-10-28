Suzan Lamens heeft bij het WTA-toernooi van Hong Kong een verrassende nederlaag geleden. De beste Nederlandse speelster van dit moment ging in de eerste ronde onderuit tegen thuisspeelster Eudice Chong: 3-6, 4-6. Dat was voor Lamens een hele pijnlijke nederlaag.

Lamens leek het bij de loting geweldig getroffen te hebben, want met Chong trof ze iemand die in haar hele loopbaan nog geen enkele partij op het hoogste niveau had gewonnen en terug te vinden is op plaats 632 van de wereldranglijst. De 29-jarige speelster uit Hong Kong deed slechts drie keer eerder mee aan een WTA-toernooi en dat was telkens in haar thuisplaats dankzij een wildcard. Alle keren ging ze direct onderuit en aangezien ze in haar loopbaan nooit hoger dan de 213e plek heeft gestaan, leek het een simpel duel voor Lamens te gaan worden.

Op de baan was echter niets minder waar dan dat. Lamens werd in haar eerste servicegame direct gebroken en dat bleek een voorteken voor wat haar in de rest van de partij te wachten stond. Ze kwam nog wel op een 3-2 voorsprong, maar vervolgens was het kommer en kwel. Lamens worstelde enorm met haar opslag en met twee breaks op rij pakte Chong de eerste set.

In de tweede set werd het er niet beter op, want na acht games was er al zes keer gebroken door beide speelsters. Die waren eerlijk verdeeld waardoor Lamens bij 4-4 nog altijd kans maakte op een goed resultaat. Toen ze op dat moment voor de zevende keer in negen servicegames werd gebroken, was de beslissing echter gevallen. Chong maakte het op eigen service af en boekte haar allereerste zege op het hoogste niveau.

Enorme blamage Lamens

Voor Lamens was het een desastreuze nederlaag tegen de nummer 632 van de wereld, want nooit eerder verloor ze op de WTA Tour van iemand die zo laag op de wereldranglijst staat. Zelf is de Nederlandse terug te vinden op de 85e plek.

Lamens lijkt daarmee met een enorme domper haar tennisjaar te gaan eindigen. Op haar schema staan verder geen toernooien meer.